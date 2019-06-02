П'яні "копи" розважалися: деталі страшного поранення дитини під Києвом (відео)

П'ятирічній дитині прострелили голову в п'ятницю, 31 травня, в Переяслав-Хмельницькому Київської області. Про затримання двох підозрюваних - поліцейських повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв на своїй Facebook-сторінці.

За словами Князєва, затриманими є двоє правоохоронців, які під час вчиненого перебували в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські були "поза службою".

Також Сергій Князєв повідомив, що п'ятирічного Кирила вже доставили в Київ, де за його життя борються найкращі лікарі.

Поліцейські прострелили голову дитині під Києвом (скрін: facebook.com/sergii.knyazev)

Дитина перебуває в реанімації на штучній вентиляції легенів у дуже важкому стані.

Бабуся хлопчика розповіла, що Кирило вийшов погуляти неподалік двору. Пізніше дитину знайшли лежачим в крові і без свідомості, спочатку подумали, що малюк впав і вдарився головою.

Восьмирічний друг Кирила Артем розповів, що почув різкий звук, після чого хлопчик упав на землю.

В 50-ти метрах знайшли порожні прострелені пляшки і відстріляні гільзи. Місцеві жителі розповідають, що звуки таких "розваг" чули і раніше.

Кирилу зробили операцію, у нього відкрита черепно-мозкова травма.

Поліцейські прострелили голову дитині під Києвом (відео: YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося про те, що дворічна дитина близько двох днів прожила у квартирі з мертвими батьками в Запоріжжі.

Нагадаємо, нещодавно у київській школі стався скандал через загиблого учня.

Також повідомлялося про те, що вбивство мецената Михайла Петріва та його дружини на Прикарпатті, яке сталося ввечері 27 травня, за версією поліції виявилося самогубством.