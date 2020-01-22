П'яна росіянка влаштувала дебош у літаку, але її швидко вгамували (відео)

Росіянка влаштувала п'яний дебош у літаку авіакомпанії Pegas Fly, який летів в Дубай. В результаті пасажирам рейсу, серед яких було чимало іноземців, довелося зв'язати громадянку РФ скотчем.

Як розповіла одна з пасажирок рейсу, мешканка Уфи зайшла в літак вже в неадекватному стані. Відразу після зльоту вона стала танцювати і співати пісні, а у відповідь на зауваження - матюкалася, кричала і кидалася на інших пасажирів.

Кількох чоловіків п'яна росіянка вдарила сумкою і кулаками. На прохання бортпровідників заспокоїтися вона не реагувала зовсім.

Безчинства жінки тривали близько 40 хвилин. Так як її не вдавалося заспокоїти, командир екіпажу був змушений прийняти заходи: він сказав, що якщо росіянка не заспокоїться, то літак здійснить посадку в Ірані.

Інші пасажири, що прямували в ОАЕ, не хотіли втрачати свого часу через якусь неадекватну особу. Тому кільком чоловікам прийшла в голову ідея, як втихомирити росіянку - зв'язати її скотчем. Лише після того, як жінку "знешкодили", вона заспокоїлася і заснула.

П'яна росіянка влаштувала бешкет у літаку, але її швидко вгамували

По прибутті до пункту призначення на скандалістку був складений протокол і вона вирушила у відділення поліції. Подальша доля росіянки - не відома.