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У Поклонської трапилася істерика через Зеленського: мало не здасться!

STYLERЖиття    21.01.2020 - 17:11
У Поклонської трапилася істерика через Зеленського: мало не здасться!
Наталія Поклонська (колаж: РБК-Україна)

Наталія Поклонська в мережі погрожує українцям і пропонує допомогу Володимиру Зеленському

Наталія Поклонська хоче допомогти Володимиру Зеленському. Про це екс-прокурор Криму, а нині російський депутат-фанатка "руского міра" написала в своєму Instagram-акаунті.

Неврівноважений пост Поклонська, яка не так давно стала посміховиськом в мережі, написала у відповідь на слова колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, який заявив у соцмережі, що "кримнашистка" і зрадниця України переховується від влади. Ці слова екс-радикала викликали справжню істерику у жінки.

"У тваринному світі навіть змія користь приносить. Але серед людей зустрічаються такі тварини середнього роду, які отруюють отрутою не тільки себе, але й оточуючих. Яскравим представником цих особин є фашист-головоріз з батальйону "Азов" Ігор Мосійчук. У нього відібрало пам'ять — не пам'ятає своїх закликів вбити мене. Зараз вже вимагає видати мене Україні. Хоче судити і відправити до в'язниці", - написала Поклонська.

Колишня громадянка України додала, що вона "не тікає і не ховається". Більш того, Поклонська "готова приїхати до Києва, щоб допомогти Зеленському і його команді розібратися з такими недобитками, як цей бойовик".

"Готова оформити відрядження для допомоги братній країні. Запевняю, через пару місяців терористи з бандформувань, типу "Азова", вже пішли б видобувати руду. Так що, Мосійчук, знай: якщо я приїду, то тобі і твоїм дружкам мало не здасться!" - пригрозила "няшмяш".

Сам Мосійчук, якому був адресований гнівний пост, зазначив, що у Поклонської просто істерика.

"Скажіть цій мадам, нехай не сильно хвилюється, бо не пройде судову психіатричну експертизу перед тим, як отримати термін за державну зраду. А так, чекаємо з нетерпінням!" – сказав Мосійчук в Facebook.

Буде наш: Поклонська заявила про наміри РФ щодо Донбасу Поклонська придумала, як заробляти на "няш-мяш", і зганьбилася
Новини України Наталья Поклонская
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