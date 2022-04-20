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Путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися

Колаж РБК-Україна: Російські пропагандисти зганьбилися з фото з українського фотобанку
Автор: Світлана Мащенко

Російська пропаганда знову сіла в калюжу. Цього разу вони намагалися довести, що це не путінська орда краде в Україні пральні машини, а військові ЗСУ, але зганьбилися.

Дивіться, як це було в матеріалі Styler нижче.

За підробленням фактів був помічений "журналіст" Олександр Бунін. Пропагандист пост вже зніс, але скріни, що залишилися в мережі, як то кажуть, не горять.

Він опублікував фото з фотобанку "УНІАН", опубліковане ще 15 березня. В описі вказується, що українські бійці переносять техніку з магазину після обстрілу Харкова в безпечне місце.

А ось Бунін написав, що українські військові мародерять в цьому магазині.

Так пропагандисти спотворили реальність:

Скрін: twitter.com/abunin

А ось так було насправді:

Скрін: photo.unian.net

Цікаво, що в фотобанку від цього ж автора Андрія Марієнка є фото, де з цього ж магазину техніку переносить співробітник поліції, а також людина в цивільному.

Скрін: photo.unian.net

Раніше ми писали, що пропагандист Соловйов зганьбився з Чорнобаївкою, шукаючи її під Києвом.

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