Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились

За подделыванием фактов был замечен "журналист" Александр Бунин. Пропагандист пост уже снес, но скрины, оставшиеся в сети, как говорится, не горят.

Он опубликовал фото из фотобанка "УНИАН", опубликованное еще 15 марта. В описании указывается, что украинские бойцы переносят технику из магазина после обстрела Харькова в безопасное место.

А вот Бунин написал, что украинские военные мародерят в этом магазине.

Так пропагандисты исказили реальность:

Скрин: twitter.com/abunin

А вот так было на самом деле:

Скрин: photo.unian.net

Интересно, что в фотобанке от этого же автора Андрея Мариенко есть фото, где из этого же магазина технику переносит сотрудник полиции, а также человек в гражданском.

Скрин: photo.unian.net