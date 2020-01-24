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Путіна хотіли убити: молодого "терориста" затримали

STYLERЖиття    24.01.2020 - 18:05
Путіна хотіли убити: молодого "терориста" затримали
На Володимира Путіна готували "замах" (фото: kremlin.ru)

Володимира Путіна хотів "прибрати" молодий хлопець з Ізраїлю

Володимира Путіна мало не вбили в Ізраїлі. Справа в тому, що президент Росії був з візитом в Єрусалимі на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в меморіальному комплексі "Яд ва-Шем". Голова РФ мав пробути в Ізраїлі всього один день, але місцева поліія затримала нібито підозрілого чоловіка "терориста".

Молодий чоловік підійшов до жінки-поліцейського і запитав, чи приїхав вже Путін. Співробітниця правоохоронних органів відповіла, що президент Росії ще не прибув, але здивувалася, чому хлопця цікавить це питання. Той відповів, що "хоче прибрати Путіна".

Поліція відразу ж затримала молодого чоловіка, але вже 24 січня його відпустили на свободу, адже 23 січня світовий суд в Єрусалимі задовольнив клопотання поліції, продовживши арешт підозрюваного на добу. Однак його адвокат оскаржив рішення в окружному суді, вимагаючи звільнити свого довірителя відразу після від'їзду президента РФ з Ізраїлю. Хлопця випустили відразу ж після від'їзду Путіна з країни.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли Володимир Путін мало не попрощався з життям. Так, наприклад, 28 листопада літак ІЛ-96 з головою РФ здійснив аварійну посадку в Киргизії. Тоді повідомляли, що пілот садив літак практично на дотик, адже був сильний туман. Політ Путіна міг виявитися для нього фатальним, але цього не сталося.

До речі, в 1996 році Путін з дочками мало не загинув, коли він з друзями парився в лазні. Президент РФ тоді дивом вижив, так як вчасно схаменувся і виніс дочок з палаючого будинку і врятувався сам.

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Новини України Володимир Путін
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