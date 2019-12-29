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У Росії мало не загинув Путін з дочками: деталі пригоди

STYLERЖиття    29.12.2019 - 22:22
У Росії мало не загинув Путін з дочками: деталі пригоди
Володимир Путін міг загинути при пожежі (фото: Колаж РБК-Україна)

Німецький журналіст розповів, як Росії під час пожежі ледве не загинув Путін і його дочки

Володимир Путін мало не загинув з доньками при пожежі в будинку під Петерургом. Президент Росії дивом вижив. Щоправда, сталося це в 1996 році, але про цей факт стало відомо тільки завдяки німецькому журналісту Олександру Рару. Він написав книгу під назвою "Володимир Путін. "Німець" в Кремлі" .

За словами автора книги, пожежа сталася в той час, коли Путін з друзями насолоджувалися релаксом в сауні. Коли вогонь поширився по всьому будинку голова РФ вбіг у спальню до дочок і виніс їх з палаючого будинку.

"Я особисто запитав у нього, чи правдива ця історія, і він підтвердив. Путін був з друзями в сауні, коли будинок почав горіти. Він вбіг на другий поверх, де спали його дочки, і виніс їх, скинув вниз на руки друзям. Він врятував їм життя", – розповів журналіст.

Також німецький письменник і журналіст згадав, що Путін розповів йому, що при пожежі в будинку перебували гроші, але вберегти їх політику не вдалося. Коли він вбіг у будинок, щоб їх забрати, вони згоріли. Неушкодженим залишився лише натільний хрест Путіна.

Як раніше ми повідомляли, Володимир Путін ледь не загинув в авіакатастрофі у грудні 2019 року. Літак президента Росії довелося садити в сильному тумані, що ледь не завершився трагічно для голови Кремля. За словами пілотів лайнера, під час польоту "погода змінювалася буквально кожні 10-15 хвилин". А перед самою посадкою літака умови погіршилися капітально, тому пілоти посадили Іл-96 в аеропорту буквально на дотик.

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