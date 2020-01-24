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Путина хотели убить: молодого "террориста" задержали

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 18:05
Путина хотели убить: молодого "террориста" задержали
На Владимира Путина готовили "покушение" (фото: kremlin.ru)

Владимира Путина хотел "убрать" молодой парень из Израиля

Владимира Путина чуть не убили в Израиле. Дело в том, что президент России был с визитом в Иерусалиме на Всемирном форуме памяти Холокоста в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем". Глава РФ должен был пробыть в Израиле всего один день, но местная полиия задержала якобы подозрительного мужчину "террориста".

Молодой человек подошел к женщине-полицейскому и спросил, приехал ли уже Путин. Сотрудница правоохранительных органов ответила, что президент России еще не прибыл, но удивилась, почему парня интересует этот вопрос. Тот ответил, что "хочет убрать Путина".

Полиция сразу же задержала молодого человека, но уже 24 января его отпустили на свободу, так как 23 января мировой суд в Иерусалиме удовлетворил ходатайство полиции, продлив арест подозреваемого на сутки. Однако его адвокат обжаловал решение в окружном суде, потребовав освободить своего доверителя сразу после отбытия президента РФ из Израиля. Парня выпустили сразу же после отбытия Путина из страны.

Напомним, что это уже не первый случай, когда Владимир Путин чуть не попрощался с жизнью. Так, например, 28 ноября самолет ИЛ-96 с главой РФ совершил аварийную посадку в Киргизии. Тогла сообщали, что пилот садил самолет практически на ощупь, так как был сильный туман. Полет Путина мог оказаться для него фатальным, но этого не случилось.

К слову, в 1996 году Путин с дочерьми чуть не погиб, когда он с друзьями парились в бане. Президент РФ тогда чудом выжил, так как вовремя спохватился и вынес дочерей из горящего дома и спасся сам.

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