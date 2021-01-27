ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Путін серйозно хворий, у Росії назріває зміна влади - дані розвідки

Середа 27 січня 2021 12:20
Путін серйозно хворий, у Росії назріває зміна влади - дані розвідки
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії готуються до зміни влади. Проте аж надто сподіватися на зміну режиму "путінізму" не варто.

Такі дані оприлюднені у Білій книзі Служби зовнішньої розвідки України. В ній, зокрема, йдеться про те, що Росія залишається головним джерелом загроз безпеці України.

Розвідники вважають, що Росія, навіть за умови відходу Путіна, продовжить агресивну політику проти нашої країни, а в РФ і далі процвітатиме "путінізм".

"На тлі дедалі очевидніших проблем зі здоров'ям В. Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави, в Росії де-факто розпочався період трансферу влади", - говориться в даних розвідки.

Розвідники зазначають, що цілі РФ щодо України лишаться незмінними, причому незалежно від того, хто правитиме Росією. Агресор і далі спробує тримати Україну у сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.

"Незалежно від конкретного варіанту ("Путін - довічний президент", "Путін - лідер нації", "Путін - тандем", "спадкоємець Путіна" тощо), базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму" з Путіним або без нього", - говориться в "Книзі".

Нагадаємо, що західні ЗМІ прогнозують відставку Путіна на початку 2021. Нещодавно вони заявили, що президент РФ страждає від невиліковної хвороби Паркінсона.

До слова, Володимир Путін відзначився дивною поведінкою на інвестиційному форумі. Президент РФ дуже дивно перекладав папери з місця на місце, нервував, і в цілому поводився досить незвично.

Раніше ми писали також про скандальний "палац Путіна", який знайшли в Геленджику. Російський журналіст запропонував зробити з нього пансіонат для воїнів АТО.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Володимир Путін

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся