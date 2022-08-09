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Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

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Україна, Вівторок 09 серпня 2022 13:58
Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди Колаж РБК-Україна: Волонтери MAGIC MOMENTS під час роботи
Автор: Світлана Мащенко

Група волонтерів зі спільноти MAGIC MOMENTS допомагає українським родинам, які залишилися без домівок через російське вторгнення. Хлопці та дівчата організовують виїзди туди, де люди найбільше потребують допомоги. Долучитися до ініціативи з розбирання завалів зараз може кожен.

Як живуть і працюють волонтери MAGIC MOMENTS, як долучитись і допомогти - читайте в матеріалі Styler далі.

Волонтери, або як вони себе називають - magic-люди, здійснили у рамках Volunteer Trip вже три виїзди. Хлопці та дівчата збираються на вихідних, щоб допомогти родинам, що залишилися без домівок.

Наразі вони вже організували "подорожі" в Київську область, дві - в село Озера і одну - в Горенку.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

Фото: Волонтери MAGIC MOMENTS (facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph)

Село Озера було під окупацією 32 дні

9-10 та 23-24 липня Magic-люди працювали в Озерах на Київщині, а ще вони розповіли історію трьох родин, яким допомогли прибрати сліди перебування ворога.

Від будинку Світлани залишилися лише стіни. В один день жінка втратила все, її житло було знищено, а син безжалісно розстріляний окупантами.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-людиМандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

А в будинок Ігора потрапив снаряд. Його дім більше не придатний для проживання та не підлягає відновленню.

"Під час розчищення завалів ми періодично знаходили різні залишки вцілілого посуду, сувенірних статуеток та уявляли як міг виглядати увесь набір", - розповіли в MAGIC MOMENTS.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-людиМандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

Три фосфорні бомби повністю знищили будинок Ольги, залишивши вцілілою лише стареньку грубу, яка колись зігрівала її холодними зимовими вечорами.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-людиМандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph

"Таких історій в селі безліч, як і зруйнованих будинків та людських життів. Ми не можемо повернути час, проте можемо допомагати тим, що в наших силах", - пишуть волонтери.

Село Горенка сильно постраждало від російського вторгнення.

Будинок Вячеслава та Галини після влучання ворожого снаряду за лічені хвилини перетворився в груду каміння. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-людиМандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

Валентина разом з сімʼєю все життя працювали, аби облаштувати свою затишну домівку, та мріяли виростити там ще не одне покоління. Проте в росіян були інші плани.

Після обстрілів від будинку залишилися лише стіни, які тепер необхідно зносити, їх відбудова є небезпечною, та в будь-який момент вони можуть завалитися.

Мандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-людиМандрівники їздять Україною, розбираючи завалені домівки: як живуть і працюють magic-люди

Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph

Вечори у вогнища і ніч у кемпінгу

Багато хто приїздить своїми машинами і їде ночувати додому, але більшість magic-people залишаються на ніч у кемпінгу.

Тут можна послухати біля вогнища історії про окупацію від місцевих жителів, спілкуватись, знайомитись, співати українських пісень.

Як допомогти волонтерам

Magic-люди будуть вдячні за будь-які внески.

Карта для донатів: 5375 4112 0211 0792

Контакти спільноти можна знайти за посиланням.

Зазначимо, що від початку MAGIC MOMENTS - це агенція арт-подорожей. Вони організовують подорожі по Україні та в нових країнах. В програмі: лижі, байдарки, джипи, яхти, літаки, віндсерфінг, скелелазіння, велопрогулянки, пікніки, вечірки.

Раніше ми писали, хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова.

Також повідомлялося, як виглядає нове модульне містечко для переселенців під Львовом з будиночками за 10 тисяч євро.

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