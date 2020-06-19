Пустіть мене за кордон: українець відправив на карантин цілу зміну прикордонників

На одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні України та Словаччини стався дивний інцидент. 20-річний житель Закарпаття намагався перетнути кордон з позитивним ПЛР-тестом на коронавірус. Як пояснив молодий чоловік, він був упевнений, що результат тесту означав відсутність у нього захворювання.

Інцидент стався на пункті пропуску "Малий Березний –Убля", на кордоні України та Словаччини. Молодий чоловік отримав результат ПЛР-тесту на коронавірус і замість того, щоб звернутися за лікуванням, відправився на заробітки в Словаччину. Деталі розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Віталій Глагола.

Він пояснив, що молодий чоловік був впевнений, що позитивний тест означає, що він здоровий. А от негативний тест би доводив, що він інфікований COVID-19.

"Подивившись на ПЛР-тест прикордонники сказали йому, що у нього позитивний тест на коронавірус і він не може нікуди їхати. На це юнак відповів: "Так у мене позитивний тест, а я знаю з дитинства, що позитив - це добре, а негатив - погано, тому нічого не вигадуйте і пускайте мене за кордон", - розповів Глагола.

Він додав, що молодого чоловіка за кордон не випустили, а прямо з КПП відправили в лікарню на машині швидкої допомоги для проходження лікування.

Крім того, вся зміна співробітників прикордонної служби змушена була піти на 14-денний карантин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на кордоні з Польщею українці перелізли через паркан під час брифінгу прикордонників.

А також розповідали про те, як громадяни України можуть перетнути кордон з Польщею, кого пропустять і кому не потрібно буде проходити обсервацію.