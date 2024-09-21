RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно сказать "пустишка" и "коляска" на украинском

Как правильно сказать на украинском "пустишка", "коляска", "погремушка" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы пытаются отказаться от заимствованных слов, суржика и русизмов, чтобы позаботиться о чистоте речи. Но в разговорном языке у нас до сих пор много таких слов - из-за многолетнего влияния другого государства. И это касается также слов, имеющих отношение к вещам младенцев.

Как правильно сказать на украинском "коляска", "пустишка" или "погремушка", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения в сообщении "Мова. ДНК нації".

В украинском языке очень много благозвучных и мелодичных ответчиков к русизмам и суржику в словах, которыми называют вещи маленького ребенка.

"Пустишка" (пустышка - рос.) - дурник, мізюк, смочок, пипка, у деяких випадках "пустушка"

"Коляска" (Коляска - рус.) - візок, візочок

"Погремушка" (погремушка - рус.) - брязкальце, брязкало, бубончик, брязкітка

"Кукла" (кукла - рус.) - лялька

"Пельонка" (пеленка - рус.) - пелюшка, сповиток

"Бутилочка" (бутылочка - рус.) - пляшечка

"Краватка" (кроватка - рус.) - ліжечко, колиска, люлька

"Колиска" происходит от слова "колисати". Его традиционно использовали для обозначения кроватки для младенца, который в домах подвешивали на веревках.

"Мені наче сниться, що хитав мене хтось у колисці та співав надо мною тихесенько" (Марко Вовчок).

А еще в украинском языке есть выражение "з колиски", что означает "с детства, с ранних лет".

А "стояти біля колиски" в переносном смысле - это способствовать зарождению и развитию чего-нибудь нового.

Например: "Иван Котляревский стояв біля колиски народження нової української літератури".

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой закон