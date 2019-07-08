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Куля пройшла навиліт: кавказець влаштував стрілянину в ресторані Києва (фото)

STYLERПодії    08.07.2019 - 12:18
Куля пройшла навиліт: кавказець влаштував стрілянину в ресторані Києва (фото)
У ресторані Києва сталася стрілянина (колаж: РБК-Україна)

Чоловік почав стріляти через відмову пускати його в ресторан

Стрілянина в ресторані Capri на Троєщині в Києві сталася в ніч на понеділок, 8 липня. В зал закладу за адресою вулиця Теодора Драйзера, 4а, увірвався чоловік кавказької національності і відкрив стрілянину з травматичного пістолета. Про це повідомляє Інформатор.

НП сталася близько 2:45 ночі. В результаті була поранена дівчина-бармен. Стрілку вдалося втекти.

У поліції розповіли, що відвідувач кавказької національності наполегливо намагався увійти в ресторан, але його не пускала охорона. Чоловіка це розлютило, він дістав травмат і вистрілив в охоронця. На щастя, в сек'юріті стрілок не потрапив.

Куля пройшла навиліт: кавказець влаштував стрілянину в ресторані Києва (фото)

В ресторані Києва сталася стрілянина (фото: kiev.informator.ua)

Але йому вдалося прорватися всередину закладу, де він і зробив кілька пострілів. Одна з куль пройшла на виліт через плече дівчини-бармена. Постраждалу терміново госпіталізували в найближчий медичний заклад.

Після стрілянини чоловік утік і зник у дворах Троєщини. Зараз на його розшук спрямовані всі сили правоохоронців.

Куля пройшла навиліт: кавказець влаштував стрілянину в ресторані Києва (фото)

В ресторані Києва сталася стрілянина (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, нещодавно в центрі Києва біля Бессарабського ринку сталася стрілянина. Двоє чоловіків влаштували конфлікт через дівчину.

До речі, нещодавно під Києвом скоєно напад на знімальну групу телеканалу СТБ. Журналісти знімали чергову передачу програми про екстрасенсів в одному з багатоквартирних будинків Вишгорода, і це викликало обурення місцевого жителя, який з пістолетом у руках вирішив їх прогнати.

Також ми писали про те, що в Одесі напали на журналістку "STOP корупції" Асю Глуцьку. Автомобіль знімальної групи протаранили невідомі, які також погрожували дівчині і залякували.

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