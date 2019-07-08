Куля пройшла навиліт: кавказець влаштував стрілянину в ресторані Києва (фото)

У ресторані Києва сталася стрілянина (колаж: РБК-Україна)

Чоловік почав стріляти через відмову пускати його в ресторан

Стрілянина в ресторані Capri на Троєщині в Києві сталася в ніч на понеділок, 8 липня. В зал закладу за адресою вулиця Теодора Драйзера, 4а, увірвався чоловік кавказької національності і відкрив стрілянину з травматичного пістолета. Про це повідомляє Інформатор.

НП сталася близько 2:45 ночі. В результаті була поранена дівчина-бармен. Стрілку вдалося втекти.

У поліції розповіли, що відвідувач кавказької національності наполегливо намагався увійти в ресторан, але його не пускала охорона. Чоловіка це розлютило, він дістав травмат і вистрілив в охоронця. На щастя, в сек'юріті стрілок не потрапив.

В ресторані Києва сталася стрілянина (фото: kiev.informator.ua)

Але йому вдалося прорватися всередину закладу, де він і зробив кілька пострілів. Одна з куль пройшла на виліт через плече дівчини-бармена. Постраждалу терміново госпіталізували в найближчий медичний заклад.

Після стрілянини чоловік утік і зник у дворах Троєщини. Зараз на його розшук спрямовані всі сили правоохоронців.

В ресторані Києва сталася стрілянина (фото: kiev.informator.ua)

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