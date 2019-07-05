У центрі Києва стріляли через дівчину: з'явилося відео

Фото: Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті НП ніхто не постраждав

В центрі Києва в районі Бессарабського ринку сталася 5 липня стрілянина через дівчину. Двоє чоловіків у магазині спілкувалися з однією дівчиною, але в якийсь момент між ними сталася сварка, яка перейшла в конфлікт. Про це повідомляє "Інформатор".

Стрілянина в центрі Києва (Скріншот з YouTube)

Два "наречених" були в стані алкогольного сп'яніння. Чоловіків спробував вгамувати охоронець магазину, але ті не хотіли заспокоюватися, і тоді до сварки підключився бродяга, який накинувся на одного з горе-кавалерів. Той у відповідь витягнув пістолет і вистрілив у повітря. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Відео: Стрілянина на Бессарабці (YouTube/Інформатор)

На місце інциденту викликали поліцію, встановлюються подробиці події.

В даний час слідчі опитують свідків та очевидців даного конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Печерському районі Києва сталася стрілянина. Так, на вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.