Опухоль в кости причиняла нестерпимую боль: во Львове спасли 6-летнего мальчика (фото)

Что известно о состоянии ребенка

6-летний Матвей из Львовской области. Осенью мальчик играл во дворе и ударился правой ногой, с тех пор концовка начала болеть.

Однако об этом Матвей признался родителям лишь спустя несколько недель после удара, когда на голени уже появилась припухлость.

Тогда родители немедленно обратились к врачу. На рентгеновском снимке было видно, что в кости произошли изменения. Но тогда острого хирургического заболевания медики не обнаружили.

Со временем боль в ножке усилилась, а припухлость увеличилась и покраснела.

Врачи провели КТ-диагностику и предварительно установили диагноз: доброкачественная опухоль кости. Новообразование возникло на месте убоя и рос не наружу, а внутрь кости. К моменту обращения к хирургам он достигал 6 см.

Однако боль, которую испытывал Матвейко, стала уже невыносимой. Ведь немалая опухоль перекрывала костно-мозговой канал и усилила давление. Мальчику было тяжело ступать на ножку и концовка даже могла перестать расти.

Единственный способ этого не допустить и лишить Матвей боли - операция.

Во Львове врачи удалили новообразование у 6-летнего мальчика (фото: facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Хирургам удалось полностью удалить опухоль. Однако на ее месте образовался дефект.

"Проще говоря - дыра, которую необходимо было закрыть", - отметили врачи.

Чтобы искусственно соединить кость, врачи использовали одиннадцатое ребро мальчика. Оно относится к плавающим и обладает способностью восстанавливаться самостоятельно.

Поэтому врачи запломбировали дефект собственной костной крошкой пациента. Таким образом удалось одномоментно и убрать опухоль, и устранить дефект, возникший вследствие ее удаления.

Вмешательство длилось около двух часов и прошло успешно. Сейчас мальчик быстро восстанавливается после операции и готовится уже осенью пойти в первый класс.

Во Львове врачи помогли 6-летнему мальчику (фото: facebook.com/1tmolviv)