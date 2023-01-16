Пышный, как облачко хлеб, из вчерашнего картофеля: простой рецепт

Ингредиенты на форму 25х14:

картофель сырой - 200 г

вода – 300 мл

соль – 0,5 ч. л

дрожжи прессованные – 10 г (сухих – 3 г)

1 ст. л. сахара

мука - 270 г +- 20 г

масло растительное – 50 мл

Пошаговое приготовление

Отварите почищенный и порезанный картофель в подсоленной воде.

Тем временем приготовьте тесто: раскрошите дрожжи, добавьте столовую ложку сахара и перемешайте. Отцедите картофель и сделайте пюре. Так же пюре можно взять вчерашнее, что осталось от обеда – залейте его кипятком и оставьте на несколько минут.

После того, как сделали пюре, верните в картофель отвар из него (150 мл). Пюре должно быть жидким. Оставьте его остыть до едва теплого состояния. Добавьте к пюре дрожжи с сахаром и перемешайте.

В несколько этапов введите муку и замесите тесто – сначала лопаткой, затем руками. Не добавляйте сразу всю муку, чтобы не забить ее и не сделать слишком густой. Постепенно добавляйте масло и вымешивайте в течение 10 минут. Накройте тесто полотенцем и отправьте подходить на час.

Смажьте поверхность растительным маслом и растяните тесто прямоугольником в 1 сантиметр. Сформируйте хлебец, скручивая тесто.

Уложите его в форму, дайте подойти 30 минут. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-50 минут.