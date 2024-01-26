Головастик Эдик. Винницкий водоканал удивил сеть заявлением о тайных существах в трубах

"Сегодня в одной из винницких групп женщина написала, что ей сказала знакомая, а знакомой сказала соседка, видевшая в воде из-под крана на Подолье… головастика! Здесь мы, друзья, и должны поделиться с вами уже не тайной информацией", - пишут в компании.

По их словам, головастика зовут Эдик, и он является "универсальной разработкой лучших мировых лабораторий с целью исследования состояния водопроводных труб".

"Эдик прошел конкурсный отбор среди других головастиков, доказал свою моральную и физическую устойчивость, показал лучшие результаты в тактической подготовке по преодолению 10-километрового расстояния, сдал экзамен по доскональному знанию водопроводных труб и путем голосования был избран единственным претендентом на выполнение сложной и опасной задачи", - в шутку продолжили в водоканале.

История набирает обороты в момент, когда вымышленного персонажа Эдика заметили.

"Путешествие вокруг водоканала" Эдик должен был совершить за 100 дней, и героически преодолевал препятствия на своем пути, пока не ошибся адресом и не выплыл случайно у той соседки. Моральное и физическое истощение берут свое - тяжело головастику 100 дней грести лапками (или что там у них)", - подчеркивают сотрудники.

Напоследок они попросили вернуть Эдика обратно в семью, а также подчеркнули, что чувство юмора помогает в трудные времена.

"Помните, что водоканал 24/7 контролирует воду, которую подаем в сеть города - за 111 лет существования предприятия головастиков в водопроводной воде не было зафиксировано ни разу, честное слово", - отмечают в водоканале.

Водоканал в Виннице придумал персонажа, чтобы рассказать о чистоте их воды (фото: facebook.com/vinvodokanal)

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