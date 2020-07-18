Страшне відкриття: вчені виявили "невидимих" риб (фото)

Вчені виявили "невидимих" риб на великій глибині океану в Мексиканській затоці Атлантики. Дослідникам вдалося відкрити 16 видів риб з загальною незвичайною властивістю. Шкіра мешканців морських глибин виявилася настільки чорною, що поглинає понад 99,5% сонячних променів. На дні океану ці властивості роблять риб практично невидимими.

Про відкриття пише видання Naked Science з посиланням на статтю Карен Осборн (Karen Osborn) та її колег з Національного музею природної історії у Вашингтоні, опублікованій в журналі Current Biology.

Вчені пояснюють, що сонячне світло швидко розсіюється у воді, та понад 99 відсотків його променів не проникають на глибину більше декількох сотень метрів, а в деяких каламутних морях - і кількох десятків. Далі стає лише темніше, і глибоководні організми нерідко вдаються до біолюмінесценції, щоб хоч трохи розігнати морок.

Проте багато місцевих тварин користуються темрявою для укриття. Поверхня їх шкіри ефективно поглинає навіть ті поодинокі фотони, що з'являються на цій глибині, роблячи їх практично невидимими "чорними дірами".

"Чорний тихоокеанський дракон" (Idiacanthus antrostomus) (фото: Smithsonian National Museum of Natural History)

Під час експедицій вчені використовували дистанційно керовані дрони, здійснюючи глибоководні занурення в Мексиканській затоці Атлантики та затоці Монтерей у каліфорнійського узбережжя Тихого океану. Серед десятків незвичайних істот, які біологи спостерігали та зловили на глибині в декілька кілометрів, виявилося 16 видів риб, що відрізняються "екстремально чорною шкірою, поглинаючою 99,5 відсотка падаючого світла.

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