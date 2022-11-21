"Пташка" из Азовстали выступила на "Голосі країни" и довела до слез украинцев (видео)

Для выступления "Пташка" выбрала колыбельную под названием "Спи, маленький козачок". Ее она исполняла своим собратьям, когда они вместе находились на Азовстали.

Во время исполнения Катя была одета в платье-вышиванку, а на ее плечах была наброшена военная камуфляжка.

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Чувственное исполненное не могло оставить равнодушным хоть кого-нибудь. Среди зрителей присутствовал и Михаил Дианов, другой защитник Азовстали. После выступления "Пташка" обратилась к украинцам и поблагодарила военных.

"Я хочу поблагодарить всех, кто борется; всех, кто держится; всех, кто поет. Потому что мы должны быть несокрушимы как сталь. Мы должны сделать все для того, чтобы каждый маленький казачок и маленькая казачка дождались своего папы, дождались свою маму из войны, из российского плена. Я хочу, чтобы мы это сделали с вами вместе, и показывали каждый день, которые мы несокрушимы. Свободу защитникам Азовстали!", - сказала парамедик со сцены.