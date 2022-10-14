"Пташка" из Азовстали с невероятным голосом рассказала, будет ли участвовать в "Голосе страны"

Что "Пташка" рассказала в студии?

Первыми словами Кати стала фраза: "Я дома. Это чувствуется". Девушка рассказала, что ее лечат и заботятся о ней. Она также говорит, что последствия плена очень сказываются, но это не самое страшное, что могло бы произойти.

Вспомнила Катя и семью с друзьями. Она рассказала, что встреча с мамой была очень чувственной. "Это мама все-таки. Она очень сильно волновалась и ждала меня", - рассказывает с улыбкой защитница.

Екатерина Полищук с мамой Светланой (фото: instagram.com/mad_birdie31)

В мирной жизни у "Пташки" есть два хобби: мотоциклы и пение. Катя вспоминает, что любовь к песне ей привила именно мама своими колыбельными.

21-летняя военная также поделилась воспоминаниями пения на Азовстали: "Единственное, что мешало петь, - это взрывы. Когда есть раненые, то не очень поешь, но ребята всегда просили. И оно гатит, а мы поем, шутим, потому что нужно было держаться".

В плену Катя Полищук также пела, но так, чтобы не было слышно российским военным.

"Пташка" во время пребывания на Азовсталь (фото: instagram.com/mad_birdie31)

Пойдет ли "Пташка" на "Голос страны"?

В прямом эфире утреннего шоу к "Пташке" обратился продюсер вокального проекта Владимир Завадюк и позвал девушку выступить на сцене "Голоса".

"Для нас, для команды Big Brave Events и для меня, продюсера "Голоса страны" огромная честь пригласить тебя, Пташка, выступить в главном вокальном проекте нашей страны. Ведь голос вдохновляет, ведь песня - наша ДНК, мы ведь поем для того, чтобы дальше жить и бороться. Кроме того, в "Голосе страны" мы собираем деньги для помощи ВСУ", - сказал Завадюк.

В ответ Катя сказала, что будет держать интригу, ведь в первую очередь для нее важно геополитическое положение Украины и возвращение всех наших пленных.

Военный парамедик Екатерина Полищук (фото: instagram.com/mad_birdie31)

"Я думаю, это нужно будет смотреть по моему состоянию и по моему месту пребывания. В зависимости, опять же, от геополитической ситуации в стране. В первую очередь для меня это возвращение ребят. Поэтому, будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я буду петь", - призналась Катя.

Кроме того, девушка анонсировала, что совсем скоро украинцы смогут снова услышать ее пение.

"Мое пение совсем скоро вы услышите, и это будет самая главная песня, которую вообще можно себе придумать, это будет совсем скоро, но узнаете немного позже", - сказала "Пташка".