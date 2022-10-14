"Пташка" из Азовстали с невероятным голосом рассказала, будет ли участвовать в "Голосе страны"

Парамедик Екатерина Полищук (Пташка) покорила всех украинцев своим соловьиным пением в стенах Азовстали. Поэтому продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк пригласил девушку поучаствовать в проекте.
Такой сюрприз произошел в прямом эфире "Завтрака с 1+1".
Первыми словами Кати стала фраза: "Я дома. Это чувствуется". Девушка рассказала, что ее лечат и заботятся о ней. Она также говорит, что последствия плена очень сказываются, но это не самое страшное, что могло бы произойти.
Вспомнила Катя и семью с друзьями. Она рассказала, что встреча с мамой была очень чувственной. "Это мама все-таки. Она очень сильно волновалась и ждала меня", - рассказывает с улыбкой защитница.
Екатерина Полищук с мамой Светланой (фото: instagram.com/mad_birdie31)
В мирной жизни у "Пташки" есть два хобби: мотоциклы и пение. Катя вспоминает, что любовь к песне ей привила именно мама своими колыбельными.
21-летняя военная также поделилась воспоминаниями пения на Азовстали: "Единственное, что мешало петь, - это взрывы. Когда есть раненые, то не очень поешь, но ребята всегда просили. И оно гатит, а мы поем, шутим, потому что нужно было держаться".
В плену Катя Полищук также пела, но так, чтобы не было слышно российским военным.
"Пташка" во время пребывания на Азовсталь (фото: instagram.com/mad_birdie31)
В прямом эфире утреннего шоу к "Пташке" обратился продюсер вокального проекта Владимир Завадюк и позвал девушку выступить на сцене "Голоса".
"Для нас, для команды Big Brave Events и для меня, продюсера "Голоса страны" огромная честь пригласить тебя, Пташка, выступить в главном вокальном проекте нашей страны. Ведь голос вдохновляет, ведь песня - наша ДНК, мы ведь поем для того, чтобы дальше жить и бороться. Кроме того, в "Голосе страны" мы собираем деньги для помощи ВСУ", - сказал Завадюк.
В ответ Катя сказала, что будет держать интригу, ведь в первую очередь для нее важно геополитическое положение Украины и возвращение всех наших пленных.
Военный парамедик Екатерина Полищук (фото: instagram.com/mad_birdie31)
"Я думаю, это нужно будет смотреть по моему состоянию и по моему месту пребывания. В зависимости, опять же, от геополитической ситуации в стране. В первую очередь для меня это возвращение ребят. Поэтому, будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я буду петь", - призналась Катя.
Кроме того, девушка анонсировала, что совсем скоро украинцы смогут снова услышать ее пение.
"Мое пение совсем скоро вы услышите, и это будет самая главная песня, которую вообще можно себе придумать, это будет совсем скоро, но узнаете немного позже", - сказала "Пташка".
Кстати, раньше мы показали трогательное видео встречи "Пташки" с друзьями из мотоклуба.