Не закапывайте меня в землю. Пташка из "Азовстали" довела до слез своим "завещанием"

По словам Екатерины, она "все-таки должна это написать". "Пташка" отметила, когда этот день наступит, а потому она призывает не плакать на ее похоронах.

"Каждый раз, когда захочется плакать - донатьте на дроны, если уже закончится война - помогайте детским домам и семьям павших. Беспокойтесь о вдовах", - написала Поолищук.

"Принесите ведро воды, прибейте полочку, нарубите матери дров. Они отдали самое дорогое за ваш покой. Наденьте желтую, оранжевую или красную одежду на прощание со мной. Представьте, как это будет красиво. Не несите мне цветы, хоть я их и люблю. Подарите их своим матерям. Подарите им любовь, потому что мне уже будет на цветы все равно", - добавила она.

"Пташка" из "Азовстали" (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Кроме того, Екатерина рассказала, что хочет, чтобы ее кремировали. Она даже назвала место, в котором просит развеять ее прах - на горе в селе Тухля Львовской области.

"Не закапывайте меня в землю. Я хочу летать и после. Не обвиняйте никого, кроме россиян. Не сейте раздора. Поверьте, это то, чего мне меньше всего хотелось при жизни. Много горькой несправедливости знала я, много знаете вы... Но не плодите ее в своей душе", - отметила Полищук.

Также "Пташка" говорит, что вместо оплакивания лучше сходить в военный госпиталь, чтобы помочь воинам, выслушать их. Она призывает петь и разговаривать на украинском языке.

А на прощании с ней, пишет Полищук, она хотела бы, чтобы люди пели "глуповатые" песни и помнили, как сама она любила петь.

"И о Мариуполе спойте. Там я осталась. Там я действительно жила. Взращивайте ненависть ко всему русскому. Это перманентно, не зависимо от момента моей смерти. Чисто совет. Надеюсь, это услышат миллионы. Нас слышат только после смерти", - написала "Пташка".

"Поэтому и в этом действе я стану полезной для своей страны, для своей Нации. Верна Украине сейчас и до последнего дыхания. Такова моя воля. Пусть исполнится еще из-за многих великих свершений или завтра, но я сделаю все, что мне написано. Не жалейте меня. Я воин. За воинами не плачут. Ими гордятся. В их честь устраивают турниры. За них мстят", - резюмировала она.

Екатерина Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Новый пост тронул пользователей. Многие написали, что после слов "Пташки" было трудно не заплакать. Также пользователи оставили следующие комментарии: