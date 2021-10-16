Психотерапевт озвучила симптоми депресії після COVID-19
Коронавірус негативно впливає на психіку і може призводити до затяжної депресії. Однак восени вчасно розпізнати цей наслідок covid-19 складніше, ніж в іншу пору року, бо в період скорочення світлового дня і дощів симптоми депресії можна прийняти за сезонне погіршення настрою.
Про це сказала лікар-психотерапевт Катерина Місевич в інтерв'ю радіостанції Sputnik.
Спеціаліст зазначила, що існують явні ознаки депресії, які вказують на необхідність звернутися за допомогою до лікаря. Наприклад, знижений настрій довше двох тижнів, "коли більше не радує те, що радувало раніше, і коли немає сил на звичні справи".
До слова, депресія може проявитися і не відразу після зараження вірусом, а через деякий час після одужання.
"Будь-яка людина, зіткнувшись з коронавірусною інфекцією, лякається, турбується і сумує - це нормально. Це природний захисний механізм, тому що організму потрібні сили для боротьби проти вірусу і для виправлення наслідків захворювання", - зазначила лікар.
Як уникнути депресії від коронавірусу?
В якості профілактики депресії під час зараження COVID-19 експерт радить уважніше ставитися до своїх потреб.
Зокрема, каже лікар, під час захворювання робіть тільки те, що хочеться.
"Єдине, що потрібно робити "через не хочу", - приймати ліки і їжу", - резюмувала психотерапевт.
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