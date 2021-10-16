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Психотерапевт озвучила симптомы депрессии после COVID-19

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Суббота 16 октября 2021 21:01
Психотерапевт озвучила симптомы депрессии после COVID-19 Коронавирус может влиять на психику людей (фото: РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Коронавирус негативно влияет на психику и может приводить к затяжной депрессии. Однако осенью вовремя распознать это последствие COVID-19 сложнее, чем в другое время года, так как в период сокращения светового дня и дождей симптомы депрессии можно принять за сезонное ухудшение настроения.

Об этом сказала врач-психотерапевт Екатерина Мисевич в интервью радиостанции Sputnik.

Специалист отметила, что существуют явные признаки депрессии, которые указывают на необходимость обратиться за помощью к врачу. Например, сниженное настроение дольше двух недель, "когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела".

К слову, депрессия может проявиться и не сразу после заражения вирусом, а спустя некоторое время после выздоровления.

"Любой человек, столкнувшись с коронавирусной инфекцией, пугается, беспокоится и грустит - это нормально. Это естественный защитный механизм, потому что организму нужны силы для борьбы против вируса и для исправления последствий заболевания", - отметила врач.

Как избежать депрессии от коронавируса?

В качестве профилактики депрессии во время заражения COVID-19 эксперт советует внимательнее относиться к своим потребностям.

В частности, говорит врач, во время заболевания делайте только то, что хочется.

"Единственное, что нужно делать "через не хочу", - принимать лекарства и пищу", - резюмировала психотерапевт.

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