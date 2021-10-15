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Як приймати антибіотики без шкоди для кишківника: вчені знайшли спосіб

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П'ятниця 15 жовтня 2021 20:55
Як приймати антибіотики без шкоди для кишківника: вчені знайшли спосіб Які антибіотики не шкодять організму (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Є багато тверджень, що антибіотики мають негативний вплив на здоров'я кишківника. Тому вчені провели дослідження, яке показало, як знизити токсичність ліків на організм.

Про це пише EMBL.

Що показало дослідження

Так, фахівці проаналізували 144 препарати, які найчастіше призначають лікарі і їх вплив на 27 найбільш поширених штамів бактерій, що населяють кишківник.

Зазначається, що спочатку вчені з'ясували, що антибіотики з сімейства тетрацикліну і макролідів не тільки зупиняли зростання корисних бактерій (бактеріостатичну дію), але і приводили до їх загибелі. Однак половина штамів цих бактерій загинула після впливу тетрацикліну і макролідів.

Три найбільш часто використовуваних антибіотиків: доксициклін, еритроміцин і азитроміцин – привели до загибелі кількох штамів бактерій, а зростання інших було тимчасово пригнічено.

Згодом вчені аналізували ефект 1200 вже схвалених для людини препаратів, щоб знайти в них "протиотруту" антибіотикам. В ході дослідження науковцям дійсно вдалось знайти такі антидоти, які при комбінованому прийомі захищали деякі бактеріальні штами від загибелі, одночасно не знижуючи ефективності антибіотиків проти патогенних бактерій.

Як відомо, жоден антидот не може повністю зберегти біорізноманіття мікробіоти після антибіотика, а от знизити токсичний ефект може.

Тепер вчені проводять подальші експерименти, щоб точно визначити комбінації й дозування препаратів для оптимального захисту мікробіоти кишківника.


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