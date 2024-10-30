Психология красоты. Как преодолеть негативное восприятие своей внешности?

Устали от вечной борьбы со своими комплексами? Тогда вам нужно знать несколько советов, как преодолеть негативное отношение к собственной внешности и обрести внутреннюю гармонию.

Что следует делать

По словам эксперта, прежде всего следует обратиться к косметологу, который сможет услышать проблемы своего пациента и помочь ему.

"Я всегда внимательно слушаю своих пациентов, стараюсь почувствовать их. Как правило, я вижу больше эстетических вопросов, над которыми я бы поработала с тем или иным пациентом, но моя главная задача - услышать человека и постараться ему помочь", - отметила Дарья.

Часто решение проблемы, которое волнует пациента, не всегда помогает преодолеть негативное восприятие себя. Однако, это уже очень хороший старт.

После того, как все эстетические проблемы решены и выстроены взаимоотношения, дерматолог советует расширять спектр действия косметологии. Именно это поможет пациенту получить еще лучшие результаты, чем он ожидал.

"Тогда приходит понимание, что все вопросы можно решить, но, по моему мнению, самое главное то, о чем мы говорим в кабинете, потому что очень часто пациенты преувеличивают свои эстетические проблемы, и когда это умножается на негативный опыт решения, то ко мне в кабинет заходят с очень скептическим настроением", - добавила врач.

Самое главное, что человек должен получить желаемый результат от лечения. Тогда исчезнут все комплексы и повысится самооценка.

Дарья Тищенко назвала главным в своей работе - это "ориентацию на результат", который всегда превышает ожидания.