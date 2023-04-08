Психология бедности: какие признаки указывают на то, что вы сами себе не позволяете разбогатеть

Психология мышления бедности

"Мышление бедности - это отношение к себе и к деньгам. Передается оно по наследству - как бабушкин сервиз. Мы и не подозреваем, как будучи детьми, впитываем эту философию и во взрослой жизни руководствуемся этими принципами во всех финансовых вопросах", - объясняет эксперт.

Матико объясняет, что человек с психологией бедности мыслит следующими категориями:

Не выходит больше зарабатывать? Нечего и стараться, надо радоваться, что вообще есть деньги.

Задержали ли зарплату? Умеем затягивать пояса, и не с таким справлялись.

Появились лишние деньги? Побалуем себя и сходим в магазин, чтобы побыстрее потратить все до копейки.

Также человек верит в эти поговорки - "сытый голодного не понимает", "не жили зажиточно, нечего и начинать", "у богатых свои прихоти".

"Когда мы с самого начала слышим эти фразы - начинаем воспринимать их за чистую монету и верим, что сытый голодного не понимает, то и желание быть сытым пропадает", - объясняет Матико.

Какие признаки психологии бедности

"Человек хочет сдаваться, а не быть. Например, покупает себе последнюю модель айфона в кредит, а затем полгода сидит на постной гречке", - говорит психолог.

Также признаками являются озлобленность и зависть. Человек злится на друга, который может позволить себе купить новую сумку, а он нет.

"У таких людей действует "запрет на желания". Они запрещают себе что-то хотеть, ведь думают, что все равно не смогут этого достичь", - говорит Матико.

Такие люди ищут себе оправдание в духовном развитии. Думают: "у меня нет денег, зато я хороший человек".

"Они постоянно жалуются и ноют, что не имеют денег. Боятся брать на себя ответственность. Для борьбы с "психологией бедности" нужно признать, что что-то идет не так, что есть проблема в собственном мышлении, и разработать план, как деструктивное заменять конструктивным", - говорит психолог.

Изменить поведение

Ваши поведение и образ жизни также влияют на денежную энергию и ограничивающие убеждения.

"Деньги приходят к нам в состоянии расслабления и удовольствия. Поэтому очень важно следить за своим поведением, мыслями и не загонять себя в выдуманное метро, в котором на вас навесят еще больше ярлыков и добавят денежных блоков", - советует Матико.

Следить за внешним видом

"Чтобы ваши денежные потоки открывались еще быстрее, очень важно следить за внешним видом вещей. В вашей жизни не должно быть сломанных, поцарапанных, дырявых, избитых предметов. Это энергия, противоположная денежной, которая блокирует все ваши центры и создает новые ограничивающие убеждения", - говорит психолог.

Она советует отказываться от битых или порванных вещей.

"Практика показывает: когда начинаешь избавляться от хлама, появляются возможности на приобретение новых вещей. И это не магия, а особенности работы подсознания: безжалостно выбрасывая старое, вы приучаете себя к новой установке: вы достойны лучшего", - объясняет психолог.

Медитировать

"Прорабатывать денежные блоки можно с помощью практик. И в действительности медитации - это никакая не магия или волшебная таблетка. Это научно доказанный способ сделать свою жизнь лучше", - говорит Матико.