Психологические драмы, которые заставляют задуматься. Вы не пожалеете о просмотре этих лент

"Одержимость" (Whiplash)

В центре сюжета - история молодого барабанщика, который бросает себе личный вызов и борется за совершенство в музыке. Карьерных высот он добивается под руководством строгого наставника. Таким способом главный герой исследует вопросы самопожертвования и реализации мечтаний.

"Игрок"

Психологическая драма рассказывает о персонаже по имени Роберт Альтман. Он становится заложником собственного успеха и амбиций, и, сталкиваясь с определенными обстоятельствами в своей жизни, начинает рассуждать о цене карьерного успеха и жертвах, которые для этого необходимы.

"Город Бога"

Данная лента демонстрирует психологическую трансформацию главных героев, оказывающихся в жестоких условиях. Здесь - насилие и моральные дилеммы жизни в фавелах (бразильский вариант трущоб) Рио-де-Жанейро.

"Лобстер"

Этот фильм от режиссера Йоргоса Лантимоса знакомит зрителя с несколько абсурдной и одновременно глубокой историей-метафорой об одиночестве, любви и социальном давлении.

События происходят в мире, где все одинокие люди должны найти себе любимого человека. Те, кто этого не сделают в течение определенного времени, превращаются в животное по собственному выбору.

Главный герой после развода отправляется в специальную гостиницу для одиноких людей. И теперь у него есть ограниченное время, чтобы найти вторую половинку. Если этого не произойдет, мужчина превратится в лобстера.

"Машинист"

Это психологический триллер режиссера Брэда Андерсона, который получил большую популярность благодаря своей загадочной атмосфере, глубоким философским темам и сильной игре Кристиана Бейла. Лента рассказывает историю мужчины, страдающего хронической бессонницей и постепенно теряющего связь с реальностью.