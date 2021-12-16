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Психологи розповіли, як поводиться чоловік, якщо він дійсно закоханий

Автор: Світлана Мащенко

Психологи розповіли про особливості поведінки чоловіків, які насправді закохані і їм це вже важко приховувати.

Про це розповіла психолог і лайф-коуч, пише ресурс Quora.

Ось 10 фактів про закоханого чоловіка:

  1. Чоловік закохується в жінку, яка змушує його "відчувати себе чоловіком".
  2. Чоловік зазвичай ніколи не усвідомлює, коли він переходить від похоті до любові.
  3. Найвища вразливість чоловіка - це закоханість, і тому чоловікам дуже важко бути поруч.
  4. Можливість зробити свою жінку "щасливою" змушує його відчувати себе повним переможцем.
  5. Чоловік починає симпатизувати жінці на фізичному рівні, але пізніше саме ментальний і емоційний зв'язок утримує його у стосунках надовго.
  6. Закоханий чоловік буквально готовий принести Місяць для своєї коханої, якщо він щиро і повністю закоханий в неї.
  7. Закоханому чоловікові не потрібно говорити словами. Його дії передають набагато більше.
  8. Закоханий чоловік спочатку нервує і невпевнений в собі, а в кінцевому підсумку несвідомо робить помилки, намагаючись справити враження.
  9. Коли жінка відмовляється від його подарунків і уваги, він сприймає це як особисту поразку.
  10. У міру "дорослішання" любові чоловік може несвідомо приймати свою жінку як належне і в результаті може втратити її.

Якщо ви дізналися в цьому описі свого коханого, бережіть його. Він той, хто хоче і буде дарувати вам радість.

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Також повідомлялося, про найвідоміші поради щодо зваблювання чоловіків, які більше не працюють.

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