Психологи назвали п'ять речей, які можуть врятувати шлюб на межі розлучення

Проста розмова

Навчіться домовлятися, висловлювати все без криків і образ. Спробуйте слухати один одного не перебиваючи, навіть якщо дуже хочеться вставити колку репліку.

Наприклад, пишіть свої почуття правильними фразами, як "Я дуже хвилювалася, коли ти прийшов нетверезий додому", але не ображайте один одного, навіть якщо сильно ображені.

Не шукайте винних

Дуже важливо не ділити сторони на винну і постраждалу, адже ви обидва здатні робити помилки.

Якщо ж ви розумієте, що винні, щиро вибачтеся, і надалі постарайтеся не повторювати таких помилок. Партнер може наслідувати вашому прикладу в разі його неправоти.

Знайдіть спільну справу

Заведіть сімейну традицію. Наприклад, проводити вихідні разом, придумавши якесь цікаве заняття.

Поїдьте за місто, на природу, в музей, театр, дивіться вечорами фільми. Тоді вам буде про що говорити, що обговорювати.

Змініть образ

Якщо один з подружжя у відносинах став холодний, вам доведеться розлучитися з образом загнаного коня і перетворитися в привабливу і бажану принцесу, або чуйного і турботливого лицаря.

Не забувайте говорити один одному ласкаві слова.

Давайте свободу

Будь-якій людині необхідно особистий простір і можливість час від часу побути на самоті або відпочити в компанії без другої половинки.

Давайте йому і собі час для себе. І тоді вам буде приємніше проводити його разом.