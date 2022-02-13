Психологи назвали причини, чому ви не можете побудувати близькі стосунки з людьми

У сучасному світі побудувати близькі стосунки з іншими людьми стає все важче. Деякі люди вже почали відмовлятися від зближення цілком усвідомлено.
Хтось боїться можливого розриву, хтось хоче зберегти незалежність. А деякі просто не розуміють, навіщо їм потрібні близькі стосунки з іншою людиною.
Психологи назвали шість причин, які заважають побудувати близькі стосунки. Що може викликати страх – читайте нижче.
На жаль, багато людей бояться бути відкритими та оголювати свою душу перед іншими людьми через страх бути незрозумілим або скривдженим. Такі люди переконують себе, що можуть самостійно впоратися з будь-яким болем і проблемами.
Для них дуже важливо, щоб інші люди вважали їх сильнішими, ніж вони є насправді. І саме в особистих стосунках вони бояться здатися слабкими та переляканими.
Найчастіше до такого страху призводить травмуючий досвід спілкування з аб'юзером або людиною, яка жорстоко зрадила вашу довіру. Щоб вийти з цієї програми, потрібно зрозуміти, що не всі люди бажають вам зла. І багато з них стикалися з такими проблемами.
Немає нічого страшного або ненормального в тому, щоб шукати підтримку і розуміння у тих, хто може розділити ваш біль.
Невдалий досвід з минулого може привести до утворення справжнього комплексу. Ви будете боятися знову відчути негативні емоції та пережити знову моральний біль. Так формується психологія жертви.
Психологи вважають, що вийти з цього стану і перестати весь час думати про те, що вам можуть заподіяти біль, допоможуть деякі правила.
По-перше, потрібно навчитися відразу повідомляти людям про те, що вам не подобається в їх поведінці та ставленні до вас.
По-друге, зрозумійте, що не всі люди навколо спеціально хочуть заподіяти вам біль. Кожен з нас помиляється і може несвідомо стати для іншої людини причиною для злості та розчарування.
По-третє, пам'ятайте про те, що в будь-яких стосунках ви маєте право оберігати свій особистий простір захищеним від усього навколишнього світу.
Якщо ви зрозумієте, що усвідомлено відмовляєтеся від близьких стосунків з іншими людьми через страх втратити свободу, то і з цим можна впоратися.
Зрозумійте, близькі люди - це не ті, хто буде всіляко прагнути обмежити вашу свободу і ваші права. Навпаки, саме в нормальних близьких відносинах люди прагнуть поділяти всі радості разом, приємно проводити час не тільки разом, але й окремо.
Якщо ви боїтеся, що партнер буде претендувати на ваш особистий час і свободу, обговоріть з ним це заздалегідь. Запропонуйте побудувати межі в спілкуванні, які ви обидва не будете порушувати. І тоді ви зможете створити гармонійні та чесні стосунки.
Небажання брати на себе додаткові зобов'язання може стати серйозною перешкодою для розвитку стосунків. Психологи стверджують, що з цією проблемою потрібно боротися, оскільки страх відповідальності може швидко поширюватися і в інші сфери життя.
У романтичних стосунках страх відповідальності зазвичай призводить до серйозних конфліктів і розриву, в кар'єрі – до гальмування розвитку і відсутності зросту на посаді.
Щоб позбутися від страху перед відповідальністю, потрібно докласти багато зусиль. І для позбавлення потрібно знайти першопричину такого страху, попрацювати проблеми. І з цим зазвичай може допомогти фахівець.
Серйозною перешкодою в спілкуванні з іншими людьми може стати невміння висловлювати свої думки та почуття, ділитися своєю думкою. Такі люди намагаються не брати участь в розмовах, люблять усамітнення і рідко самі йдуть на контакт.
Якщо ви вважаєте себе нудним і негідним чужої уваги, то це ще й сильно вдарить по вашій самооцінці.
Людям, які зіткнулися з подібною проблемою, психологи рекомендують навчитися цінувати себе і частіше хвалити себе навіть за самі мінімальні досягнення.
Зрозумійте, якщо ви не будете намагатися висловлювати свої думки відкрито, без оцінки себе з позиції іншої людини, у вас не вийде налагодити контакт. А комунікація з іншим людьми дуже важлива.
Завищена самооцінка теж може зіграти з вами злий жарт. Такі люди думають, що інші просто негідні їх уваги. Вони набагато важче переживають неприйняття суспільством і бояться опинитися в центрі скандалу.
Якщо у вас є подібні симптоми, постарайтеся глибше і чесно проаналізувати свої вчинки та дії. Це допоможе зрозуміти, що по-справжньому впевненим у собі ви зможете відчути себе тоді, коли навчитеся адекватно оцінювати сили.
Якщо вас хвилює якась проблема, то не соромтеся звернутися за допомогою до психолога. Щира розмова з фахівцем допоможе вам повернути душевну рівновагу і налагодити контакт з оточуючими.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як люди псують своє власне життя і самі цього не помічають.
А також ми писали про те, що вчені вивели формулу щастя, яка підходить будь-якій людині.