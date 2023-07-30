Психологи назвали признак любви, который должен очень насторожить партнера. И вот почему

Как выглядит "бомбардировка" любовью

Бомбардировка любовью - это тактика, знакомая пользователям приложений для свиданий и тем, кто активно знакомится с потенциальными романтическими партнерами. Она состоит в том, что человек буквально выстраивает идеальный образ себя и окружает потенциального романтического партнера чрезвычайным количеством внимания.

Когда вы находитесь на стадии знакомства с новым человеком, присматриваетесь к нему и размышляете о силе своей симпатии к нему, самый простой способ заставить вас принять правильное решение - это продемонстрировать идеальное отношение.

"Бомбардировку" любовью можно распознать по этим признакам:

чрезмерная лесть и похвала

человек очень быстро раскрывается и много говорит о своих глубоких чувствах к вам, хотя вы почти незнакомы

подарки без повода

ранние разговоры о вашем общем будущем

человек пытается занять собой все ваше свободное время, это также может проявляться в ежедневных пожеланиях "доброго утра" и "сладких снов"

Почему такие проявления опасны

"Бомбардировщики" стремятся быстро получить чужое расположение и внимание, чтобы чувствовать власть и поддержать свое эго. По мнению психотерапевта и доктора наук Лори-Никсон Бетеа, такое поведение присуще людям с нарциссическим расстройством личности.

За идеализацией и похвалами может следовать обесценение и абьюзивное поведение. Например, человек слушает вас очень внимательно, расспрашивает о жизни и целях, а затем при случае высмеивает и унижает важные для вас вещи. Или молча исчезает без объяснений, провоцируя этим чувство вины.