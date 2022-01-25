Психологи назвали дев'ять типів людей, які роблять нас нещасними

Скиглій

Така людина зазвичай нещасна постійно, незалежно від того, як оточуючі намагаються їй догодити. Це вічні песимісти, у яких завжди є на що поскаржитися. Будьте обережні, від частого спілкування зі скигліями вам теж захочеться скаржитися.

Нарцис

Кількість нарцисів останнім часом катастрофічно зростає. Це самозакохані, жорстокі та емоційно черстві люди. Найчастіше, вони егоїсти та вважають, що нікому нічого не винні. Але впевнені, що всі повинні ними захоплюватися. Біжіть від таких!

Критик

Цим людям завжди є що сказати про чуже життя. Обставини при цьому зазвичай не враховуються. Вони намагаються знайти того, хто відчуває себе набагато краще та обрушують на них хвилю свого осуду.

Пліткар

У кожного з нас є знайомі, які люблять пристрасно обговорювати інших людей. Особливо, коли їх немає поруч. У таких бесідах ви відчуваєте незручність, але страх образити людину не дозволяє вам поставити її на місце.

Удавальник

Ці люди абсолютно нещирі. У них немає справжньої особистості та своєї думки. Все, що з ними пов'язано, побудовано на брехні та фальші. Найчастіше вони прикидаються тими людьми, з якими поруч знаходяться.

Всезнайка

Життєвий досвід і освіта значення особливого не мають, оскільки людина вважає себе експертом в будь-якій області. Вони повчають всіх навколо про те, як потрібно правильно жити, виховувати дітей і навіть лікарям кажуть, як потрібно робити операцію. Ваше життя така людина щасливим точно не зробить.

Базіка

Той самий, який "знахідка для шпигуна". І базіки сильно відрізняються від товариської людини. Вони намагаються захопити контроль в будь-якій бесіді, перебивають інших, ігнорують чужу розмову. І все це - щоб розповісти про себе. Такі люди висмоктують енергію.

Любитель уваги

Це такі ж егоцентрики, як і базіки. Вони хочуть, щоб вся увага була спрямована саме на них і заради цього вони використовують не тільки спілкування. Вони включають гру на публіку, гучний сміх і театральну поведінку.

Саморуйнівний

Ці люди самостійно руйнують своє життя через безвідповідальність, спонтанність у своїх вчинках. Вони як би випадково завдають шкоди собі або іншим людям. І щиро засмучуються. Але кількість таких випадковостей просто зашкалює і це дуже небезпечна ознака.