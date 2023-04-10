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Психологи Фонда Ахметова оказали поддержку учащимся и учителям в Запорожье

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Понедельник 10 апреля 2023 18:13
Психологи Фонда Ахметова оказали поддержку учащимся и учителям в Запорожье Психологи Фонда Ахметова оказали поддержку учащимся и учителям в Запорожье (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посещают общины, жители которых нуждаются в профессиональной психологической поддержке. В Запорожье психологов Фонда пригласили в вечернюю школу, а слушателями консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны" стали ученики и педагоги.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Процесс обучения на фоне продолжающихся в стране боевых действий является вызовом для педагогов и получателей образования. Как те, так и другие справляются с ним на "отлично", но это стоит значительного психологического напряжения, повышенного внимания и ответственности. Психологи помогают снизить этот стресс.

"Нам всем надо держаться до победы. И после победы будет тяжелый период. Поэтому надо справляться, принимать решения, работать с телом, чтобы жить дальше и заботиться о себе и близких. Мы помогаем этому научиться", - рассказывает психолог фонда Янина Астаф. .

В ходе консультации психологи замечают изменения в психоэмоциональном состоянии посетителей. Кроме помощи здесь и сейчас, люди получают полезные навыки для дальнейшей самостоятельной работы.

"Одна из наших задач - это повышение индивидуальной стрессоустойчивости. В течение консультации видно, как меняется состояние людей. Как после напряженного состояния в начале им становится легче в конце", – говорит психолог Фонда Леся Залановская.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда оказывают помощь также ученикам старших классов, медикам и педагогам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек. Для этого 250 психологов прошли обучение фонду по курсу "Травма войны".

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Запорожье