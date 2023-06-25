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Психологи Фонда Ахметова помогают медикам Кривого Рога

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Воскресенье 25 июня 2023 15:56
Психологи Фонда Ахметова помогают медикам Кривого Рога Психологи Фонда Ахметова помогают медикам Кривого Рога (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова продолжают оказывать помощь пострадавшим от войны жителям Украины. Среди тех, кто ежедневно выдерживает значительную психологическую нагрузку, - медицинские работники. Психологи фонда посещают медицинские учреждения страны и проводят там бесплатные консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны".

На днях мобильные бригады посетили медиков Кривого Рога, сообщает пресс-служба фонда.

"Проект направлен на помощь относительно того, как справляться со стрессом, как встроить его в свою жизнь. Как надеяться и идти дальше", - объясняет Янина Астафьева, психолог фонда.

Медицинские работники обычно обладают определенными знаниями по психологической помощи. Но посетители консультаций признаются: психологи фонда привносят во встречу что-то новое, предоставляют эффективные навыки, упражнения для самопомощи и поддержки как пациентов, так и членов семьи. Результат ощущается сразу.

"Мы приходим с практическими упражнениями, которые помогают человеку снизить нагрузку. Люди могут здесь и сейчас почувствовать, как телу становится легче, как напряжение уменьшается", - добавляет психолог фонда Леся Залановская.

Проект фонда психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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Кривой Рог