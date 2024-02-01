Психолог рассказала, о чем родители обязательно должны говорить с детьми

Почему нужно говорить с детьми о толерантности

Детский психиатр Юлиана Маслак рассказала, как объяснить ребенку о чувствительной коммуникации с людьми, имеющими психические расстройства.

По ее словам, дети не имеют сформированных в полной мере моральных ценностей, нравственных принципов, собственных границ и саморегуляции. Поэтому взрослые авторитетные лица могут помочь детям развивать эти стороны и с чувствительностью относиться к потребностям каждого ребенка.

Все мы разные, однако это не повод осуждать тех, кто не похож на тебя.

Важно понимать, что психическое здоровье столь же важно, как и физическое. А импульсивность - это такая же особенность как цвет глаз или рост.

Достаточно распространена такая ситуация - человек имеет склонность к тревожному расстройству, унаследованному от одного из родителей. Ее близкие умеют справляться и справляться с особенностями и поведением, однако среда не так чувствительна. Как следствие - возникают конфликты.

Как научить детей быть чувствительными

Толерантность - это умение относиться к другим с пониманием, уважением и терпимостью. Очень важно научить детей с детства не осуждать других, не бояться людей с тревожными и депрессивными расстройствами.

Эксперт советует объяснить детям, что стереотипность мышления в обществе иногда заставляет людей пытаться отвечать весьма условным критериям, что лишает их индивидуальности.

Почему важно говорить с детьми о людях с психическими расстройствами:

мы разбиваем стереотипы и помогаем детям понимать, что это нормальная часть разнообразия

толерантность и восприятие: разговор учит детей быть толерантными и принимать людей независимо от их психического состояния

эмоциональное развитие: изучение этой темы помогает развивать эмоциональный интеллект и понимание эмоций других

Психические расстройства стереотипно ассоциируют с унынием, растерянностью, жалостью. На самом деле такие люди не нуждаются в сочувствии, они стремятся к уважению, нормальному восприятию обществом и доступному пространству для активной жизни.

Важно объяснить ребенку, что это не страшно или опасно. Это просто означает, что у людей есть разные способы реагирования на окружающий мир.

Как можно объяснить детям

Не стоит использовать слова "страдающий", "болеющий", "жертва", когда вы рассказываете о нарушении здоровья у людей. Важно избавиться от эвфемизмов:

"люди дождя" замените на "люди с расстройством аутистического спектра"

"солнечные люди" - на "люди с синдромом Дауна"

"особые люди" - на "люди с инвалидностью"

"тревожные люди" - на люди, имеющие тревожное расстройство

"анорексика" - на человека, имеющего неврогенную анорексию

Являться примером в общении с людьми с психическими расстройствами начинается с наших собственных представлений и отношения к ним. Распространение позитивного отношения в семье по этому вопросу может стать ключевым шагом в воспитании терпимых и открытых личностей.

Следует создать безопасное пространство, где вы вместе сможете обсуждать эти темы.

Необходимо развеять стереотипы и научиться реагировать чувствительно:

важно научить детей активно слушать других, проявлять заботу и понимание

человек, имеющий психическое расстройство - прежде всего личность, поэтому и взаимодействовать с человеком нужно соответственно

люди с психическими расстройствами не подвержены насилию

люди с психическими расстройствами обладают уровнем интеллекта и способностью понимать как у большинства людей

если человек, имеющий психическое расстройство, расстроен, следует спросить его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему

Учите быть терпеливыми и вежливыми

Специалист говорит, если вы видите, что у кого-то трудности, следует дождаться, когда человек будет готов разговаривать и подходить к нему с уважением.

Учите слушать с пониманием

Когда кто-то говорит о своих чувствах, следует не только слушать, но и понимать, как это может быть для него важно.

Будьте открыты к вопросам

Поощряйте детей задавать вопросы и проявлять интерес к другим людям. Например, если ваш ребенок видит, что его друг делает что-то по-другому, позвольте ему спросить, почему это так.

Покажите ребенку, как можно оказывать поддержку другим

Если вы видите, что кто-нибудь беспокоится, предложите помощь, поделитесь своим временем или просто подскажите, что вы здесь и готовы помочь.

Эти советы можно использовать в качестве основы для введения понятий чувствительной коммуникации с людьми с психическими расстройствами в способ, доступный и восприимчивый для детей.