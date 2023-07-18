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Как давать советы ребенку, чтобы не навредить: психолог указала на важные нюансы

Как правильно родителям давать советы ребенку (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Родители - несомненный авторитет для ребенка, который должен быть залогом защиты и источником любви. Часто родители могут давать детям советы, но важно учитывать несколько аспектов.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Возраст ребенка

По словам эксперта, советы должны соответствовать возрасту и развитию ребенка. Малые дети могут нуждаться в более простых и более конкретных советах, тогда как старшие дети могут понимать более сложные темы.

Контекст

Важно учитывать ситуацию, в которой даете совет. Родители должны понять, что происходит в жизни ребенка и какие проблемы или вызовы его беспокоят.

Поддержка и поощрение

Психолог говорит, что советы должны быть положительными, мотивирующими и поддерживающими. Старайтесь подчеркнуть сильные стороны ребенка и давать ему заслуженную похвалу за достижения.

Эмоциональный интеллект

Родители должны научить ребенка понимать и управлять своими эмоциями. Помогите ему выработать навыки общения и взаимодействия с другими.

Слушание

Постоянно поддерживайте открытую коммуникацию. Слушайте ребенка, понимайте его потребности и мысли, прежде чем давать советы.

Не судите и не сравнивайте

Необходимо избегать суждений и сравнений между детьми. Каждый ребенок уникален и имеет свой путь развития. Важно об этом помнить,

Эксперт добавила, что предоставление советов детям - это важный аспект воспитания. Необходимо делать это с любовью, заботой и пониманием, и тогда ваши советы будут полезны и ценны для ребенка.

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