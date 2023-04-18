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Психолог рассказала, почему мужчины действительно изменяют: основные причины

Почему мужчины начинают изменять (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Главный вопрос, которые интересует всех женщин - "Почему мужчины изменяют?" Есть много причин, объясняющих такие поступки мужчин. К тому же такое может случиться из-за проблем в отношениях.

Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.

Основные причины

По словам эксперта, когда мужчина изменяет, это объясняется двумя причинами. Первая - это когда нет ценности отношений, девушки или жены. То есть "если я и потеряю эти отношения, то и потеря не велика".

Вторая - это когда мужчина считает, что изменять совершенно нормально. Они сознательно выбирают такой образ жизни и говорят, что невозможно быть с одной женщиной всю жизнь.

Почему мужчины начинают изменять

Психолог говорит, что изменять мужчина также может, если отношения имеют низкую ценность. Такое может быть, если:

  • мужчина не принимал сознательного решения жениться (вынудили родители, беременность);
  • человек в кризисе, возможно даже в депрессии;
  • проблемы в отношениях. Тогда удовлетворенности от отношений нет, ведь возникают постоянные ссоры;
  • от девушки следует один негатив: претензии, все не так, она постоянно тревожна, или пытается все контролировать;
  • мужчина хотел попробовать то, о чем партнеру боится сказать.

"И отдельно для семей, которые долго вместе. Он не хочет уходить от жены, из семьи. Но на работе полный завал, а дома постоянный вынос мозга, дети в подростковом возрасте. Это как отпуск, новые впечатления, единственное место, в котором можно отдохнуть", - говорит эксперт.

Важно помнить, что измена - это не враг, который принесла в твои отношения другая женщина. Это следствие и это симптом того, что пора менять что-то.

Ранее мы сообщали о трех главных причинах, которые разрушают самые крепкие отношения.

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