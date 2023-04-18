Психолог рассказала, почему мужчины действительно изменяют: основные причины

Главный вопрос, которые интересует всех женщин - "Почему мужчины изменяют?" Есть много причин, объясняющих такие поступки мужчин. К тому же такое может случиться из-за проблем в отношениях.
Об этом сообщила психолог Анастасия Михайленко в Instagram.
По словам эксперта, когда мужчина изменяет, это объясняется двумя причинами. Первая - это когда нет ценности отношений, девушки или жены. То есть "если я и потеряю эти отношения, то и потеря не велика".
Вторая - это когда мужчина считает, что изменять совершенно нормально. Они сознательно выбирают такой образ жизни и говорят, что невозможно быть с одной женщиной всю жизнь.
Психолог говорит, что изменять мужчина также может, если отношения имеют низкую ценность. Такое может быть, если:
"И отдельно для семей, которые долго вместе. Он не хочет уходить от жены, из семьи. Но на работе полный завал, а дома постоянный вынос мозга, дети в подростковом возрасте. Это как отпуск, новые впечатления, единственное место, в котором можно отдохнуть", - говорит эксперт.
Важно помнить, что измена - это не враг, который принесла в твои отношения другая женщина. Это следствие и это симптом того, что пора менять что-то.
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