Психолог розповіла, як вплине на здоров'я переведення годинників, яке може стати останнім

Незважаючи на те, що до такої практики українці вже давно звикли, все ж перехід на літній час може негативно вплинути на здоров'я. Причому не тільки на фізичне.

Так, за словами психолога Оксани Павленко, переведення стрілок відбивається на людині з точки зору фізіології та психології. Про це фахівець розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона звернула увагу, що людям потрібен час, щоб пристосуватися до змін, адже переведення стрілок годинника на літній час збиває ритми організму.

Таким чином, у деяких людей можливе погіршення самопочуття.

"Щоб пристосуватися до цих змін, потрібен час, оскільки навіть режим сну змінюється. Це збиває ритми нашого організму, йому потрібно перелаштуватися", - розповіла психолог.

Фахівець рекомендує українцям, якщо є така можливість, на вихідних раніше лягти спати, і "потихеньку "переводити час" для себе".

"Приблизно тиждень ви будете в цьому стані. Люди у переддепресивному стані можуть гірше почуватися, переведення стрілок може стимулювати погіршення стану таких людей", - сказала психолог.