Психолог розповіла, як не піддаватися паніці у воєнний час

Що робити, коли тривога настільки сильна, що заважає продовжувати жити

1. Інформаційна гігієна: звертайтеся лише до перевірених джерел. Кожен з нас має такий список ресурсів новин або людей, яким ми довіряємо.

2. Психологічна гігієна: подбайте про свій емоційний стан, а потім про стан близьких.

3. Співчуття та підтримка: ми зараз найцінніший ресурс один для одного. Бережіть тих, хто поруч із вами!

"Стільки турботи підтримки та допомоги за ці дні від абсолютно незнайомих мені людей я ще ніколи не бачила. Люди - ви неймовірні", - заявила Гаєвська.

4. Використовуйте дихальну техніку.

Перша

Поставте верхні зуби на нижню губу та зробіть глибокий повільний вдих. Потім усміхніться і зробіть довгий і повільний вихід зі звуком "с".

Вправу слід робити із піднятими над головою руками. Її можна робити стоячи, сидячи та лежачи. Під час виконання відчуйте, як повітря наповнює нижні частини легень. Зробіть 5-6 разів поспіль.

Друга

Витягніть губи "трубочкою", язиком торкніться верхнього піднебіння і зробіть довгий повільний вдих, як через "трубочку". Заберіть язик від піднебіння і, через "трубочку", видихніть.

Пам'ятайте, в антистресовому диханні важливі два параметри: повільно та глибоко. Ми маємо мозку дати сигнал, що "небезпека пройшла".

Що покращить ефективність технік дихання: спостерігайте за тим, як повітря заходить і виходить, тепле чи холодне, які відчуття воно приносить. Перенесіть всю свою увагу на дихання.

5. Фізичні вправи

Перший варіант

У моменти сильної тривожності необхідно виконувати прості впорядковані фізичні вправи. Наприклад, уважно робити прибирання будинку: мити підлогу або посуд, розібрати шафу, пилососити і т.д. У цей час мозок отримує сигнал, що ми діємо і це його заспокоює.

Другий варіант

Зменшити тривожність допомагають повторювані рухи:

Ходіння по колу;

Танець із простими рухами;

Похитування вперед-назад, вправо-вліво;

"Боксер" - перенесення центру тяжкості з ноги на ногу та рухом рук, як у боксі;

Ритмічні погладжування тіла, рук чи ніг;

Біг (підтюпцем або на місці).

Важливо розуміти, що в цей момент ми робимо розрядку напруги і повертаємо мозку відчуття контролю.