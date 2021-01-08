Психолог розповів українцям, як пережити локдаун

Як пережити локдаун (фото: РБК-Україна)

З 8 січня по 24 січня в Україні діє посилений карантин. На багатьох українців це відіб'ється в психологічному плані. У цьому впевнений клінічний психолог Олег Чабан.

Експерт виступає за більш серйозні і тривалі обмеження, він вважає, що їх потрібно впроваджувати на тривалий час і робити їх більш строгими. Тільки тоді це вплине на поширення коронавірусу. Про це пише "Україна 24".

"Треба закінчувати елементарний пофігізм у населення пам'ятати, що цього можна уникнути, "шліфувати" алкоголем. Я за три і навіть чотири тижні локдауну. Тоді він дійсно буде ефективним. Я розумію, що уряд має приймати зважені рішення щодо бізнесменів, компенсації, але це моя лікарська позиція", — заявив Чабан.

Психолог зазначив, що також через тривалий локдаун починають розпадатися сім'ї, а у людей додається більше стресу.

"Я консультую пацієнтів, які розплачуються своїми емоціями, у тому числі не те, що вони бояться захворіти або вже захворіли, а сидять в ізоляції. Ця тема не нова, її почали піднімати ще наші китайські колеги, потім європейські. Вони провели чіткі кореляції — чим довше локдаун, тим більше емоцій людини стають напруженими. Агресія, алкоголізм, депресивні, стресові розлади, з'явилася купа пацієнтів з тривожно-панічними розладами у всьому світі. Починають розпадатися сім'ї, люди не витримують спільного перебування так довго", — розповів психолог.

За словами експерта, важливо щодня дотримуватися режиму дня.

"Все починається зі слова "планування". У будь-якому випадку не уникнути рутини, якщо ви підіймалися в 6 ранку, продовжуйте вставати, обід в годину, а не 100 відвідувань холодильника, обов'язково планувати, що ви зробите фізично, ну, наприклад, допоможете дружині навести порядок. Тобто планування, зайнятість ", - сказав Чабан.

Як ми раніше писали, в Україні набув чинності посилений карантин з 00:00 годин 8 січня. Обмеження діятимуть до 25 січня.