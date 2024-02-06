Психолог объяснил, происходит с мужчиной, когда он ставит маму на первое место

Что происходит с "маменькиным сыночком"

Когда мужчина зависит от мнения своей матери, он не умеет принимать важные решения и, к сожалению, это касается всех сфер его жизни: работа, отношения, дружба, быт. То есть, с самого детства мама все решала за него и не оставляла выбора, а когда сын делал первые сильные заявления о собственных желаниях – его просто "затыкали" и он продолжал слушаться маму.

Таким способом воспитания у мужчины не развивается чувство опоры на себя и свои силы, потому что он банально не знает, на что он способен, ему постоянно диктовали, что делать, с кем дружить, кого выбирать в жены и тому подобное.

Для мужчины быть "маменькиным сыночком" - это прямая угроза того, что его не будут серьезно воспринимать женщины.

"Когда за мужа все решает мама, его жена, скорее всего, будет выбирать его не из-за его мужества, а из-за своих материнских инстинктов. Потому что она возможно не верила и не понимала, что она может выбрать мужа с нормальной самооценкой", - говорит психолог.

"Но если мужчине не нравится, что происходит, женщине так же не нравится быть в нездоровых отношениях, им нужно понимать, что это их жизнь и научиться принимать решения, которые лучше для них в их жизни", - дополняет Дмитрий.

Следует понимать, что взрослые люди несут ответственность за свою жизнь. По словам психолога, мы можем слушать советы родителей, мы должны их любить, уважать и заботиться о них, но в приоритете для мужчины должны быть отношения с женой, конечно, если самому мужу это важно.