Что такое феномен "Черного лебедя" и как применить его в жизни
Феномен черного лебедя относится к редким и непредсказуемым событиям, которые оказывают значительное влияние на различные аспекты жизни.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.
Что такое феномер "Черного лебедя"
Мы часто говорим о стратегиях планирования и достижения целей, как мотивировать себя и находить время, но не стоит забывать о внешних факторах, оказывающих большое влияние на нашу жизнь. Рассказываем об одном из них, а именно - феномене "Черного лебедя" . Он имеет определенные признаки.
Низкая вероятность появления
Такие события часто выходят за рамки нормальных ожиданий, поэтому трудно предугадать или подготовиться к ним.
Сильное влияние
События черного лебедя имеют глубокие последствия. Величина их влияния отличает их от обыденных событий.
Логическое объяснение в ретроспективе
После того, как произошло такое событие, существует тенденция рационализировать его так, будто оно было предсказуемо.
Мы не можем предусмотреть непредсказуемое, но можем сохранить устойчивость и уменьшить эффект неопределенности, для этого нужно:
- Планировать несколько сценариев и продумать варианты реагирования на разные события.
- Ставьте реалистичные цели, которые будут согласовываться с доступными ресурсами
- Долгий срок планирования увеличивает риски, поэтому разбивайте цели на малые цели и этапы
- Будьте готовы изменить свои убеждения, когда вам придется столкнуться с "Черным лебедем"
- Если ничего не работает, то просто подождите переломный момент.
"Черные лебеди" зависят от ваших личных обстоятельств и точек зрения; зная свои уязвимые места вы лучше адаптируетесь к новым событиям.
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