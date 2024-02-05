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Что такое феномен "Черного лебедя" и как применить его в жизни

Понедельник 05 февраля 2024 16:04
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Что такое феномен "Черного лебедя" и как применить его в жизни Что такое феномер "Черного лебедя" (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Феномен черного лебедя относится к редким и непредсказуемым событиям, которые оказывают значительное влияние на различные аспекты жизни.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.

Что такое феномер "Черного лебедя"

Мы часто говорим о стратегиях планирования и достижения целей, как мотивировать себя и находить время, но не стоит забывать о внешних факторах, оказывающих большое влияние на нашу жизнь. Рассказываем об одном из них, а именно - феномене "Черного лебедя" . Он имеет определенные признаки.

Низкая вероятность появления

Такие события часто выходят за рамки нормальных ожиданий, поэтому трудно предугадать или подготовиться к ним.

Сильное влияние

События черного лебедя имеют глубокие последствия. Величина их влияния отличает их от обыденных событий.

Логическое объяснение в ретроспективе

После того, как произошло такое событие, существует тенденция рационализировать его так, будто оно было предсказуемо.

Мы не можем предусмотреть непредсказуемое, но можем сохранить устойчивость и уменьшить эффект неопределенности, для этого нужно:

  • Планировать несколько сценариев и продумать варианты реагирования на разные события.
  • Ставьте реалистичные цели, которые будут согласовываться с доступными ресурсами
  • Долгий срок планирования увеличивает риски, поэтому разбивайте цели на малые цели и этапы
  • Будьте готовы изменить свои убеждения, когда вам придется столкнуться с "Черным лебедем"
  • Если ничего не работает, то просто подождите переломный момент.

"Черные лебеди" зависят от ваших личных обстоятельств и точек зрения; зная свои уязвимые места вы лучше адаптируетесь к новым событиям.

Раньше мы рассказывали о том,как мужчина может разрушить семью.

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