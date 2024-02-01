Психолог назвал, какое поведение женщин в отношениях является "билетом в один конец" (видео)

Какое поведение женщин в отношениях является билетом в один конец

Отношения между женщиной и мужчиной - это большая работа обоих партнеров. А не всегда мы бываем готовы к этому из-за недостаточного опыта или из-за внутреннего сопротивления. И это нормально, однако есть такие вещи, которые могут мгновенно разрушить все, что строилось определенный промежуток времени.

Как мужчины, так и женщины часто делают вещи, которые на самом деле, простить невозможно или очень трудно. Это измены, неуважение, ложь, обесценивание, грубость и т.д.

Мы привыкли, что "всегда виноват мужчина", но ведь это стереотип, женщины тоже совершают ужасные поступки и одним из них поделился психолог.

"То, что мужчина вам открывается, потом в ссорах не используйте никогда против него - это билет в один конец", - говорит психолог.

Если мужчина вам рассказал о чем-то, если он поделился с вами какой-то информацией и потом во время ссоры, вы ему кричите "Я так и знала, ты ни на что не способен, даже на работе ты дурачек" и тому подобные фразы - вы должны понимать , что это был последний раз, когда он реально открывал вам какие-то проблемы и давал вам ту информацию, которой вы можете его потенциально ударить.

"Поэтому, если вы так поступали - конечно просить прощения, а в будущем никогда так не поступайте. Если мужчина смог вам немного довериться и начать о чем-то с вами говорить - поддерживайте, вдохновляйте, будьте для него человеком, который должен предвидеть спокойную реакцию даже на очень неприятные новости", - заключает психолог.