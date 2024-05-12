Психолог назвал 3 основные стадии отношений: проверьте, на какой из них вы

В любых отношениях бывают разные этапы и стадии, на которые следует обращать внимание и оценивать их должным образом.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост психолога Дмитрия Остапенко.
Отношения - это всегда сложный путь двух партнеров, конечно, если у них есть желание развивать это.
У каждых отношений есть определенные стадии развития, та сейчас мы не говорим о букетном периоде, серьезных отношениях и свадьбе.
Речь идет об эмоциональности отношений, они могут быть совершенно разными и переходить с одного этапа на другой. Психолог выделяет три главные стадии развития партнерских отношений.
Каковы три основные стадии отношений (фото: Freepik)
И эти стадии звучат так:
Постоянные конфликты и ссоры. Усталость и бессилие. Не понимаем мотивацию любимого человека и часто думаем, что он делает все нам на зло.
Пробовали о чем-то договариваться, но после нескольких нормальных дней все снова проваливается в порочный круг обвинений, нервов, криков и обид. Часто посещают мысли о разводе и хочется уйти от такого стресса.
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