Психолог назвала три "вбивці" ваших стосунків з коханою людиною

Бути ідеальним партнером

Спроба бути ідеальним для свого партнера - це пастка, тому що рано чи пізно і вам, і вашому партнерові це набридне.

Коли ви весь час показуєте свою хорошу сторону, всередині вас може накопичуватися обурення, що призведе до непередбачуваних обставин.

Пам'ятайте, що самодостатні люди не бояться висловлювати свої негативні емоції.

Не говорити "про все"

Психолог нагадує, що з партнером потрібно спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися... Повідомляти про проблеми, говорити про хороше, планувати майбутнє, розповідати про минуле, спілкуватися навіть про те, як спілкуватися.

Адже ніхто не вміє читати думки.

"Не припускайте, що ви знаєте, що думає (відчуває) інша людина, і не очікуйте, що вона буде знати, що ви думаєте (відчуваєте). Навіть якщо ви думаєте, що "це абсолютно очевидно", - заявляє експерт.

Якщо ви не розмовляєте, ви весь час в пастці своєї точки зору, а партнер - в пастці своєї. Вам потрібно поділитися, щоб ви обидва отримали повну картину.

Визначення ваших "хороших конфліктів"

Психолог каже, що у кожної пари є те, що можна назвати "хорошим конфліктом".

"У довгострокових відносинах ми часто відчуваємо, що те, що вам найбільше потрібно від партнера, - це саме те, що він або вона найменше здатний вам дати. Це не кінець любові - це початок глибшої любові! Не тікайте від цього конфлікту", - впевнена експерт.

Фактично, це ключ до щастя як пари - якщо ви обидва можете назвати це і почати працювати над цим разом як пара.

Якщо ви підійдете до своїх "хороших конфліктів" з гіркотою, звинуваченнями і презирством, ваші стосунки стануть токсичними.

Ще кілька важливих моментів для успішних відносин

Також психолог нагадала, що незважаючи на бажання весь час бути разом (особливо на початку відносин), дуже важливо залишати простір для себе і давати один одному час скучити.

Крім того, чоловікові потрібно надавати можливість піклуватися про себе і бути добувачем.

"Ідеальний подарунок для чоловіка - це потреба, яку він може задовольнити... Найщасливішим чоловіка робить щира повага оточуючих за його здатність забезпечувати. Це змушує його відчувати, що він важливий. На жаль, це базове прагнення відчувати себе потрібним відсутнє в більшості сучасних відносин", - підсумувала експерт.