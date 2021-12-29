Психолог назвала три "убийцы" ваших отношений с любимым человеком

Быть идеальным супругом

Попытка быть идеальным для своего партнера - это ловушка, потому что рано или поздно и вам, и вашему партнеру это надоест.

Когда вы все время показываете свою хорошую сторону, внутри вас может накапливаться негодование, что приведет к непредсказуемым обстоятельствам.

Помните, что самодостаточные люди не боятся выражать свои отрицательные эмоции.

Не говорить "обо всем"

Психолог напоминает, что с партнером нужно общаться, общаться, общаться... Сообщать о проблемах, говорить о хорошем, планировать будущее, рассказывать о прошлом, общаться даже о том, как общаться.

Ведь никто не умеет читать мысли.

"Не предполагайте, что вы знаете, что думает (чувствует) другой человек, и не ожидайте, что он будет знать, что вы думаете (чувствуете). Даже если вы думаете, что "это совершенно очевидно", - заявляет эксперт.

Если вы не разговариваете, вы все время в ловушке своей точки зрения, а он - в ловушке своей. Вам нужно поделиться, чтобы вы оба получили полную картину.

Определение ваших "хороших конфликтов"

Психолог говорит, что у каждой пары есть то, что можно назвать "хорошим конфликтом".

"В долгосрочных отношениях мы часто чувствуем, что то, что вам больше всего нужно от партнера, - это именно то, что он или она меньше всего способен вам дать. Это не конец любви - это начало более глубокой любви! Не убегайте от этого конфликта", - уверена эксперт.

Фактически, это ключ к счастью как пары - если вы оба можете назвать это и начать работать над этим вместе как пара.

Если вы подойдете к своим "хорошим конфликтам" с горечью, обвинениями и презрением, ваши отношения станут токсичными.

Еще несколько важных моментов для успешных отношений

Также психолог напомнила, что несмотря на желание все время быть вместе (особенно в начале отношений), очень важно оставлять пространство для себя и давать друг другу время соскучиться.

Кроме того, мужчине нужно предоставлять возможность заботиться о себе и быть добытчиком.

"Идеальный подарок для мужчины - это потребность, которую он может удовлетворить... Самым счастливым мужчину делает искреннее уважение окружающих за его способность обеспечивать. Это заставляет его чувствовать, что он важен. К сожалению, это базовое стремление чувствовать себя нужным отсутствует в большинстве современных отношений", - подытожила эксперт.