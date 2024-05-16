5 причин, почему современным мамам сложнее воспитывать детей

По словам эксперта, она не сравнивает и не принимает во внимание материальный аспект.

Уровень осознанности

Эксперт отметила, что современное поколение мам более осознанно, чем предыдущие. Она отметила, что не хочет никого обидеть, все индивидуально, но это факт.

У большого процента женщин поднимается чрезмерная тревожность, страх ошибиться и повторить негативный опыт своих родителей, желание отвечать негласным требованиям "я очень хорошая мама" и определенная зацикленность на ребенке.

Отсюда и конкуренция между мамами за успешный успех.

Изменения в структуре семьи

Катарина рассказала, что еще 20-30 лет назад воспитанием детей в семьях занимались все - мама, папа, дедушки, бабушки. Сейчас есть такая тенденция - бабушки активно погружаются в собственную жизнь, а молодые мамы стремятся к автономии.

Зачастую такое происходит именно в больших городах.

Здесь есть свои плюсы и минусы. В чем автономия сложнее - чтобы маме иметь свободное время нужна няня или чередоваться с мужем. То же касается и быта.

Автономность мам

Сейчас женщины активно работают и нынешнему поколению мам приходится совмещать многое всего плюс заниматься ребенком. Трудно отвечать критериям общества, отсюда стресс и сложность.

Также завышенные ожидания от радостей материнства и идеализация делают свое дело. Здесь и имеют место определенные образы успешных мам, созданных обществом.

Технологии и гаджеты

Еще 20 лет назад никто не мог представить такую проблему как зависимость детей от гаджетов и кибербуллинг. Поколение мам с 2010 года впервые стало сталкиваться с этим. Но нужно учиться и преодолевать эти трудности.

Чрезмерный стресс

Во время войны все находятся в постоянном стрессе. Рожать и воспитывать детей в таких реалиях для многих сложно.

Психолог добавила, что каждая мама совершает в жизни ошибки, лучше найти оптимальный ритм и стиль собственной жизни и воспитания детей.