Психолог назвала 5 фраз, которые выдают эмоционально незрелых родителей

Есть определенный набор фраз, которые выдают эмоционально незрелых родителей. Они могут варьироваться, но суть остается неизменной - за ними скрывается взрослый человек, который за счет ребенка пытается подчеркнуть свою значимость или найти ту любовь и поддержку, которую сам когда-то не получил.
О том, какие 5 фраз выдают эмоционально незрелых родителей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Александры Мороз в Instagram.
"Никто не принесет стакан воды в старости, я никому не нужна" - на самом деле эта фраза означает, что взрослый в своем детстве не чувствовал, что нужен родителям, поэтому через своего ребенка пытаются почувствовать значимость, любовь и поддержку, которую не получил прежде.
"Я тебя в муках рожала, не спала по ночам, а ты..." - это означает, что выбор человека родить ребенка был не сознательным, а сделал он это из-за того, что "так надо". Опять же мать пытается ощутить свою значимость за счет того, что гиперболизирует свою боль, чтобы ребенок чувствовал вину.
"Я ради тебя столько делаю, я ради тебя готова на все" - это значит, что на самом деле человек усе делает ради себя, чтобы хоть как-то почувствовать свою значимость из-за чувства вины у ребенка.
"Я больше прожила, я знаю лучше, как тебе поступить" - это значит, что мама не считает ребенка взрослой личностью и привыкла оценивать людей по их заслугам, поэтому обесценивает опыт ребенка.
"Я не знаю, спроси у мамы" или "я сейчас скажу папе, у него ремень" - это значит, что родители не чувствуют себя взрослым папой или мамой и перекладывают ответственность на других, заставляя ребенка чувствовать себя озадаченно.
Прежде всего, надо признать, что есть проблема.
Перед тем, как сказать подобное - остановитесь. Естественно, управлять эмоциями сложно, но не позволяйте им управлять вами. Вдохните, выдохните и продолжите разговор с ребенком. Если трудно самостоятельно избавиться от токсичных фраз - обратитесь к психологу или психотерапевту.
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