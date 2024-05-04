Психолог назвала 5 фраз, которые выдают эмоционально незрелых родителей

Как распознать эмоционально незрелых родителей

"Никто не принесет стакан воды в старости, я никому не нужна" - на самом деле эта фраза означает, что взрослый в своем детстве не чувствовал, что нужен родителям, поэтому через своего ребенка пытаются почувствовать значимость, любовь и поддержку, которую не получил прежде.

"Я тебя в муках рожала, не спала по ночам, а ты..." - это означает, что выбор человека родить ребенка был не сознательным, а сделал он это из-за того, что "так надо". Опять же мать пытается ощутить свою значимость за счет того, что гиперболизирует свою боль, чтобы ребенок чувствовал вину.

"Я ради тебя столько делаю, я ради тебя готова на все" - это значит, что на самом деле человек усе делает ради себя, чтобы хоть как-то почувствовать свою значимость из-за чувства вины у ребенка.

"Я больше прожила, я знаю лучше, как тебе поступить" - это значит, что мама не считает ребенка взрослой личностью и привыкла оценивать людей по их заслугам, поэтому обесценивает опыт ребенка.

"Я не знаю, спроси у мамы" или "я сейчас скажу папе, у него ремень" - это значит, что родители не чувствуют себя взрослым папой или мамой и перекладывают ответственность на других, заставляя ребенка чувствовать себя озадаченно.

Что делать, если заметили, что вы говорите эти фразы своему ребенку

Прежде всего, надо признать, что есть проблема.

Перед тем, как сказать подобное - остановитесь. Естественно, управлять эмоциями сложно, но не позволяйте им управлять вами. Вдохните, выдохните и продолжите разговор с ребенком. Если трудно самостоятельно избавиться от токсичных фраз - обратитесь к психологу или психотерапевту.