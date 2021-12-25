Експерт назвав головну ознаку зради: так роблять майже всі

Ця ознака змушує замислитися та дає зрозуміти, що партнер (чоловік/дружина) зраджує. Зокрема, відповідна ознака зради працює лише тоді, коли ви самі не підривали довіру свого хлопця чи дівчини.

За його словами, якщо в партнера раніше з'явилася причина, щоб не довіряти вам, підозри з його боку можуть бути виправданими й, швидше за все, це є "червоним прапорцем", який вказує на стосунки на стороні.

Зокрема, якщо ви бачились з кимось, а він починає звинувачувати вас у зраді, то це зазвичай означає, що це він зраджує. Експерт каже, що люди схильні проєктувати те, що в них усередині, на інших.

За його словами, практично всі неусвідомлено бачать у поведінці інших те, до чого схильні самі.

Звичайно, подібні ситуації можуть відбуватися й з інших причин. Однак, цей психологічний трюк потрібно пам'ятати, якщо ви сумніваєтеся в надійності своєї другої половини.