Коуч и психолог Юлия Свириденко: "Люди наконец-то поняли, что жизнь одна и ее не стоит откладывать"

– У вас более 25 лет опыта в психологии, коучинге и обучении людей. С чего все начиналось и как в течение столь длительного времени оставаться "в ресурсе"?

– Я одесситка в пятом поколении. Это мой город силы, город моих родителей, моих величайших достижений и важнейших событий. Я профессиональный бизнес-тренер, профессиональный методолог.

Училась я в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова на факультете психологии и начала практиковать психологию со второго курса университета. Мы вместе с моим будущим мужем на тот момент проводили практику в школах. Работали в восьми школах города и проводили там подростковые клубы в течение трех лет (до 5 курса университета).

Как финал этой истории, в 2001 году мы написали книгу и выпустили ее. Она называется “Неформальная школа развития. Методическое руководство”. Книга помогает работать с подростками. Мы прописали там практические занятия и опыт, который у нас был. Очень много полезных советов.

Казалось бы, я могла стать подростковым психологом, но это не выбрала. Это была и есть одна из специализаций моего мужа. Я выбрала работу со взрослыми людьми и начала с ними работать после выпуска и до 2003 года. Это были еще те времена, когда люди считали, что к психологам ходят только "психи". Но тем не менее, у меня было много клиентов и люди с удовольствием заходили в терапию.

Юлия Свириденко (фото предоставлено психологом)

Я работала с самого начала по очень глубинным методам психотерапии. К счастью были классные преподаватели на тот момент. Чтобы не соврать: не осталось ни одного вида психотерапии, какой бы я ни изучала. Где-то сертифицировалось, где-то нет, но училось всему.

В 2003 году я выиграла конкурс на должность в компании МАРС. Пошла работать в отдел продаж и с тех пор занималась обучением торговых представителей и торговой команды. Мой опыт психолога продолжал развиваться в компании, я продолжала учиться и работать с людьми, но в контексте обучения.

Через 10 лет я получила первую сертификацию в коучинге, продолжала учиться и начала активно практиковать. Я даже начала внедрять коучинг в компанию, организовав проект "Wellbeing для рабочего места" совместно с отделом персонала, проводя коуч-сессии для сотрудников компании.

В 2015-м я наконец-то ушла из компании. В тот момент меня пригласили участвовать в открытии представительства канадского коучингового университета Erickson International как организатора потоков обучения и куратора коучинговых программ. Я приняла это приглашение и за годы сотрудничества нашим представительством было выпущено восемь потоков сертифицированных коучей. Кроме того, что я организовала обучение и была куратором потоков, я активно работала как коуч с людьми и компаниями.

В том же году я организовала новый авторский проект - трансформационные туры на Бали, куда на протяжении пяти лет возила группы людей из нескольких стран. Там я работала с ними как коуч, психолог, специалист по mindfulness и организовывала все процессы. Это был непростой, но невероятно ценный проект для многих наших участников.

Впоследствии мы с мужем открыли свою школу - свой интеллектуальный бизнес, где мы не только помогаем нашим клиентам (персонально и бизнесу), но и учим психологии и коучингу. Мы работали с бизнесами по всей Украине - Киев, Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье - и онлайн со многими странами мира. У нас даже было в Одессе помещение для нашей школы на территории киностудии. Сейчас она работает в онлайн-формате и является международной.

С 2018 года мы в нашей школе научили более 2500 человек и провели онлайн более 20 авторских программ. Все это время мы получали и продолжаем получать тысячи благодарностей от наших клиентов и студентов во всем мире. Мы сотрудничаем с лучшими экспертами по своему делу, предоставляя нашим клиентам продукты и услуги высокого уровня качества и экспертизы.

Особенность нашей школы - это не массовые курсы, где на потоке 100-200 или даже больше человек. Наш подход очень камерный, нишевый. Наша задача быть максимально клиентоориентированными и давать максимум качества знаний для участника любого обучения - будь то короткий практикум или полугодовая программа по изучению коучинга.

Я очень благодарна себе, что когда-то мы решились на этот шаг. Это наша миссия и большая честь быть причастными к улучшению качества жизни каждого человека, который к нам приходит.

Юлия Свириденко с мужем (фото предоставлено психологом)

– Расскажите о своих методах работы преподавания и тренингах.

– Самое важное, что нужно понимать, я работаю по методу глубинного коучинга, который недавно (буквально в 2022 году) я смогла описать как систему и методологию, а также разработала обучение. Я осознала, как я работаю, после того как мои клиенты спрашивали меня: "А что это за метод, как ты это делаешь?".

Я понимала, что работаю в коучинге, но делаю многое по-другому, чем большинство коучей. Начала исследовать и поняла, что интегрирую очень мягко свой психологический подход, глубинную психологию, психологию Востока и Запада, все это я интегрирую с коучинговыми стандартами ICF и у меня получается очень результативный метод работы, который я назвала "глубинный коучинг ментального здоровья". У меня есть одноименный курс, в котором я учу коучей работать в таком направлении.

Мои методы профессиональны, подкреплены образованием и опытом, потому что я профессиональный методолог, мои учения я сочиняю абсолютно из моих теоретических и практических знаний. Все учения базируются на глубинной любви к человеку, на принятии, бесоценочном отношении и на том, что каждый человек может получить все, что хочет, если он этого желает и реально готов к этому двигаться. Это те постулаты, которые заложены в мою методологию.

Я всегда базируюсь на сильной вовлеченности в людях, сильной отдаче людям. Это моя миссия - отдавать то, что я знаю и умею. Все тренинги построены на осознанности. Я не работаю с НЛП или гипнозом. Мой подход - это когда человек сам выбирает, как менять свою жизнь, а я только помогаю, поддерживаю и создаю пространство, чтобы эти изменения стали возможны. Ведь если мы работаем с человеком, как с телевизором, куда мы просто засовываем свои руки и ремонтируем, - это не обо мне. Я работаю в партнерстве, и мой клиент всегда для меня в приоритете. Он знает, куда ему двигаться, а моя задача - выполнять вспомогательную функцию в этом, как коуча.

На сегодняшний день в нашей школе существует флагманский курс "Основы коучинга", участие в котором могут получить все, кто хочет изучать коучинг, кто хочет попробовать себя в новой профессии или использовать этот метод в своем мышлении для личных изменений в жизни. У нас есть углубленный курс о глубинном коучинге ментального здоровья, о котором я раньше говорила.

Недавно я осознала, что кроме того, что я как коуч сопровождаю людей и бизнесы, я по сути часто выполняю функции ментора интеллектуальных бизнесов (с моей поддержкой и при совместной работе со мной были открыты сотни интеллектуальных бизнесов).

Это значит, что я сопровождала очень много предпринимателей с 2013 года, и теперь я готова организовать групповое менторское обучение предпринимателей, мечтающих создавать свое дело или бизнес. Я назвала этот курс "I-Business. Как монетизировать свою экспертность". Кроме этого, мы проводим с мужем групповые супервидения для психологов и коучей.

Юлия Свириденко (фото предоставлено психологом)

– Говорят, чтобы записаться к вам консультации нужно ждать 2-3 месяца. Это правда?

– Я продолжаю работать как персональный лайф-коуч и очень благодарна моим клиентам, что они так меня ценят, что запись ко мне на 2-3 месяца вперед. Да, это правда: не маркетинг, а реальная ситуация с запросами на качественный коучинг у людей (улыбается) .

– Как изменилась ваша деятельность с началом полномасштабного вторжения?

– С начала полномасштабного вторжения мы с мужем начали работать в наших социальных сетях. Это было нон-стоп несколько месяцев. Мы давали скорые советы, что-то я записывала в формате видео, аудио. Помогала как своим постоянным клиентам, так и просто своим подписчикам справляться с тревожностью, паникой, апатией, замороженными эмоциями, со сложными эмоциональными состояниями, принятия решений в стрессе... Кроме предоставления бесплатной помощи, мы также снизили стоимость всех своих услуг, и первую половину 22 года работали в четверть цены.

Впоследствии мы начали искать, с кем мы можем сделать качественный курс по работе с психологической травмой, который мог бы поддержать украинцев. Мы сразу оценили последствия, которые нас ждут, и если можно дать какие-то превентивные меры - то мы их дадим, если можно сделать что-то на более длинную перспективу - мы тоже будем это делать.

Пообщавшись, мы решили, что нам нужно сделать два продукта. Первый - для обучения психологов и коучей, оставшихся в Украине. Я понимала, насколько трудно сейчас работать психологам, работающим со своими клиентами и пациентами, проживая такие же страхи и тревоги (у них тоже проходит травматизация).

Искала повсюду, и, к счастью, моя подруга познакомила меня с профессором Университета Сент-Джонс (St. John's University), доктором Шоном Сейнт Джином. Мы записали с ним интервью по нашему каналу. И после этого мы договорились, что запишем вместе курс, потому что он очень много работал с травмированными людьми. У него есть опыт работы с травмами, с ПТСР, а также викарными травмами - это травма специалиста, который сам помогает людям.

Сделали два запуска курса "Исцеление травмы" в 2022 году на нескольких языках. Также мы с мужем создали психологически реабилитационный курс, создали систему лекций, обратной связи. Получили множество благодарностей от специалистов за важные и необходимые как никогда сейчас знания. Впоследствии мы вышли с работы с травмой и пошли в поддержку предпринимателей, продолжающих вести бизнес как в Украине, так и за рубежом. В нашей школе работают психологи, продолжающие помогать исцелять психологические травмы нашим клиентам.

– С какими наиболее популярными вопросами и запросами к вам обращаются сейчас? Как эта тенденция изменилась с началом великой войны?

– Первое - это запросы на построение проектов в новых реалиях, бизнес, поиск себя в новых реалиях. Что поменялось глобально? Есть три момента, о которых следует говорить.

Коучинг без психологии не будет работать. Потому что очень много запросов на ресурсы, состояние, на то, чтобы снизить тревожность, на то, чтобы выдохнуть, позволить себе жить. Это все запросы, которые мы в чистом коучинге без психологического бэкграунда решить не сможем. Поэтому на данный момент мой метод глубинного коучинга пользуется особым спросом, потому что я умею сочетать психологический бекграунд, при этом не зависать в прошлом, а помогать человеку развивать свое мышление в будущее.

Однозначно интеграция психологии в коучинг - это то, что сейчас нужно, и то, чему я учу специалистов, работая с большим количеством психологов и коучей. Психологи тоже уже не очень могут без коучинга, с моей точки зрения, потому что нельзя зависать в прошлом и работать только с травмами, а нужно уметь разворачиваться в будущее.

Второе - это запросы на адаптацию. Люди хотят адаптировать свои проекты к новым реалиям в Украине или люди хотят адаптировать свои бизнесы в условиях новой страны. И это, вероятно, ключевая тенденция. Поэтому моя задача - помочь адаптироваться, развивать нейропластичность, развивать в человеке доверие к себе, понимание, как двигаться вперед и даже в незнакомом пространстве создавать нечто устойчивое и понятное.

Опять же здесь будет стыковка с психологией коучинга. В настоящее время мои клиенты, которым я помогаю создавать бизнесы, находятся в Польше, Англии, Нидерландах, Швейцарии, Франции, США, Австрии и других странах. И, конечно, в Украине, где самые смелые создают бизнесы. Но чем больше я общаюсь с нашими людьми, тем больше убеждаюсь, что украинцы смелые все, где бы они ни были. Если они не сдались и продолжают двигаться вперед - то это уже большая внутренняя сила.

И третье, что было до полномасштабной войны, но после ее наступления, это прямо выросло во сто крат, стремление масштабироваться. Такое впечатление, что в какой-то момент большая часть людей поняла, что жизнь одна и ее не стоит откладывать. К сожалению, не все так решили, но сознательные, думающие украинцы поняли: хватит откладывать - нужно жить сейчас! Надо масштабироваться, если ты хочешь бизнес. Если ты хочешь быть профессионалом - то уж наконец стань. Если ты хочешь открыть свое дело, или освоить новую профессию - пришло время это все реализовывать. Когда меня спрашивают, как масштабироваться, я часто рассказываю, что есть три вида масштабов: личностный, профессиональный и финансовый. И сейчас на все эти виды масштабов вырос запрос. И я с удовольствием с этим работаю.

– Сейчас очень много украинцев оказались за границей. Очень многие из них пытаются открывать свои дела там. Какие бы дали советы новичкам за границей в бизнесе?

– Первое, это адаптация и принятие страны, куда вы приехали. Нужно прежде всего человеку, как личности, как живому созданию, понять: подходит эта страна или нет. Потому что если вы открываете бизнес в этой стране - нужно будет играть в долгую, и нужно понять, готовы ли вы здесь жить.

Проблемы и ошибки очень большого количества людей - когда они выбирали страну, в которой удобно делать бизнес, но им там было жить ужасно. Я знаю несколько таких случаев и сопровождала людей в изменении страны и понимании того, что эта страна не подходит. По энергии, или майндсету людей, инфраструктуре или климату. Потому что кому-то в Польше комфортно и жить, и делать бизнес, а кому-то только вести бизнес. И тогда нужно помогать человеку это осознать, потому что ты иначе не сможешь построить системный бизнес, ты не будешь понимать, куда убегает твоя съедающая энергия, а, возможно, тебе просто не подходит этот город, эта природа или вайб и т. д. Контекст важен. Человеческая адаптация - первоочередная!

Второй момент - не надо жить в проблемном контексте, контексте тяжести и жаловаться, что все трудно, что все чужое, сложно учить новый язык, непонятная банковская система… Всегда в любой нише, кроме совсем новаторских, есть кто-то, кто уже, как правило, прошел этот путь.

Очень много наших разобравшихся специалистов с удовольствием за средства или же бесплатно готовы помочь разобраться другим тоже. Самое главное, найти людей в этом коммюните и спросить. Найти, задать вопрос, все выяснить и главное - не жить в контексте проблем и жалоб на жизнь, а решать проблемы по мере их поступления.

Третье, конечно, супер важное: обеспечить себя поддержкой. Понятно, что не у каждого есть семья, всегда поддержащая его. Но, может быть, есть друзья. Если их нет, пусть это будет психолог, коуч, некое коммьюнити людей, которые в этом готовы поддержать. Потому что путь долог, не прост и он нуждается в поддержке.

Но прежде всего, это уметь человеку создавать внутреннее самосопротивление и понимать, что ответственность вся на нем, и то, что он решил делать, - это его выбор, выращивать эту внутреннюю опору в себе, которая будет помогать двигаться вперед.

Последнее - это ставить цель по цели. Смотреть в сторону смыслов, в сторону ценностей. Я люблю задавать вопросы "Чтобы что?", "Что ты хочешь получить?", "А что ты хочешь получить следующим, когда получишь это?". Вот эта "цель за целью", квантовое мышление в целеполагании имеет фантастический эффект. Когда мы ставим одну цель, то впоследствии мы в нее упираемся. А когда уже имеем следующую, потом еще другую, тогда мы идем в потоке целей и понимаем каждый раз, куда мы идем и для чего.

Юлия Свириденко (фото предоставлено психологом)